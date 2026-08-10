Barış Vakfı: "İzleme Komisyonu’nda sivil toplum yer almalı"

Barış Vakfı, TBMM Genel Kurulu’na sevk edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Mecliste yer alan siyasi parti grup başkanvekillerine bir mektup gönderdi.

Barış Vakfı Yönetim Kurulu adına Hakan Tahmaz imzasıyla iletilen mektupta, kurulması öngörülen İzleme Komisyonu’na sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımının önemi vurgulandı.

"Geriye dönüşü olmayan bir barış için..."

Teklifin makul bir sürede yürürlüğe girmesinin "bir gelecek derinliği oluşturma potansiyeli taşıdığı" belirtilen mektupta, vakfın temel amacının "kalıcı, hak ve özgürlükleri güvence altına alan, eşitliği ve adaleti sağlayan, geriye dönüşü olmayan gerçek bir barışın inşasına katkıda bulunmak" olduğu ifade edildi.

Yasa teklifinin yapıcı ve geliştirici bir yaklaşımla ele alınması gerektiği savunulurken, insan hakları ve hak temelli kurumların önerilerinin dikkate alınması çağrısı yapıldı.

"Komisyon sui generis bir yapıya sahip"

Teklifin 5’inci maddesiyle düzenlenmesi öngörülen İzleme Komisyonu’nun Meclis çatısı altında kurulmasının önemine dikkat çekilen mektupta, bu yapının niteliğine dair şu değerlendirmede bulunuldu:

"Meclis Başkanının çağrısı ile kurulacak olan komisyon, Anayasa veya TBMM İçtüzüğü’nde açıkça tanımlanmış daimi veya geçici ihtisas komisyonlarından biri değildir. Kanun Teklifinde yer verilen komisyon sui generis, yani klasik ihtisas, araştırma veya tali komisyonlardan farklı olarak kendine has usul, yetki ve kuruluş amaçlarına sahip bir yapıdır."

Geçmişte oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu örneklerine atıfta bulunularak, söz konusu komisyonların çalışmalarına da sivil toplum örgütlerinin katılım sağladığı hatırlatıldı.

STK'lerin katılımı için çağrı

Çatışma çözümü ve barış inşası alanındaki deneyimlerin aktarılmasının sürecin toplum tarafından sahiplenilmesine katkı sunacağı belirtilen mektup, şu öneriyle son buldu:

"Çatışma çözümü, barış inşası ve demokratikleşme alanında uzun yıllardır çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının İzleme Komisyonu’nun çalışmalarına uygun yöntemlerle katılımının sağlanması; hak temelli yasal düzenlemelerin geliştirilmesi, demokratikleşme ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ile sürecin toplum tarafından sahiplenilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle (...) çatışma çözümü ve barış inşası alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının bilgi, deneyim ve önerilerinden yararlanılmasını ve bu kuruluşların sürece anlamlı ve etkin biçimde katılımının sağlanmasını öneriyoruz."

(FY)