Duygu Asena Roman Ödülü Nazlı Doğan Özsöz’ün oldu

Türkiye’de kadın hareketinin öncü isimlerinden Duygu Asena’nın anısını yaşatmak amacıyla 2007 yılından bu yana verilen Duygu Asena Roman Ödülü, bu yıl Nazlı Doğan Özsöz’e verildi. Özsöz, ilk romanı “Yüreğin Kabarmış” ile ödülün sahibi oldu.

Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Doğan Kitap iş birliğiyle düzenlenen ödül töreni Beşiktaş’taki Beltaş Kitap Kafe’de yapıldı.

Törene Doğan Kitap Duygu Asena Roman Ödülü seçici kurul üyeleri Jüri Başkanı Asuman Kafaoğlu Büke, akademisyenler Nüket Esen ve Sibel Irzık, eleştirmen Ömer Türkeş, yazar Defne Suman ve Doğan Kitap Yayın Direktörü Cem Erciyes katıldı. Edebiyat dünyasından çok sayıda kişinin de izlediği törende, ödül Nazlı Doğan Özsöz’e takdim edildi.

Cem Erciyes: “Beşiktaş Belediyesi Duygu Asena’ya sahip çıkmaya devam ediyor”

Törende konuşan Doğan Kitap Yayın Direktörü Cem Erciyes, edebiyat ödüllerinin özellikle yeni yazarların seslerini duyurması açısından önemli olduğunu söyledi.

Beşiktaş Belediyesi’ne ev sahipliği için teşekkür eden Erciyes, “Beşiktaş Belediyesi Duygu Asena’ya sahip çıkmaya devam ediyor. Bundan birkaç ay önce belediyemizle birlikte Sanatçılar Parkı’nda Duygu Asena’nın doğum gününü kutlamıştık. Bugün de burada yeni bir kadın romancının ödülünü almasından son derece mutluyum” dedi.

Nazlı Doğan Özsöz: “Duygu Asena iyi ki bu topraklardan geçmiş”

Ödülünü Jüri Başkanı Asuman Kafaoğlu Büke’den alan Nazlı Doğan Özsöz, Duygu Asena’nın düşünceleriyle kurulan bir geleneğin parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özsöz, “Duygu Asena’nın fikirleriyle kurulan bir çatının altında olmak ve bu ödülü almak, sadece edebi bir tatmin değil, politik bir selamlaşma niteliği de taşıyor benim için. Duygu Asena iyi ki bu topraklardan geçmiş” diye konuştu.

İlk romanıyla bu ödüle değer görülmesinin kendisi için ayrıca anlamlı olduğunu belirten Özsöz, kadın edebiyatçılardan aldığı mesajların kendisini umutlandırdığını aktardı. Özsöz, “Henüz ilk romanı basılan bir yazara bu ödülün layık görülmesi birçok sanatçıya da umut oldu” ifadelerini kullandı.

Nazlı Doğan Özsöz’ün “Yüreğin Kabarmış” adlı romanı, kadınlık deneyimlerini ve kuşaklar boyunca aktarılan yaraları ele alış biçimi nedeniyle seçici kurul tarafından oy birliğiyle ödüle değer bulundu.

Duygu Asena Roman Ödülü'nün adayları belli oldu

KADINLARIN GÜNDEMİ Erkek hakim: Duygu Asena okudum, gerçek feministlik budur

(EMK)