Duygu Asena Roman Ödülü başvuruları başladı

Doğan Kitap’ın gazeteci-yazar Duygu Asena'nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için düzenlediği Duygu Asena Roman Ödülü'ne başvurular başladı. Başvuran eserden 10 adet kitap kopyasının, 4 Mart 2024 Pazartesi 17.00’ye kadar Doğan Kitap Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği’ne teslim edilmesi gerekiyor.

2023 yılı içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir yayınevi tarafından basılmış ve Türkçe yazılmış roman türündeki eserlerin katılabileceği ödülün seçici kurulunda şu isimler yer alıyor:

Doğan Hızlan (başkan)

Asuman Kafaoğlu-Büke

Filiz Aygündüz

İhsan Yılmaz

Elif Tanrıyar

Sibel Oral

Arlin Çiçekçi

Başvurular için teslim adresi:

Doğan Yayınları

Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği

19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:1 Kat:10 34360 / Şişli/İstanbul

Duygu Asena kimdir? 19 Nisan 1946'da İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji’nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim gördü. İş hayatına pedagog olarak başladı. Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İstanbul Üniversitesi Çocuklar Evi’nde çalıştı. Gazetedeki ilk yazısı 1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayımlandı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu. Türkiye'de kadın dergiciliği alanında en önemli dergilerden Kadınca Dergisi'nin 1978-1992 yılları arasında yayın yönetmenliğini yaptı. TRT-2 televizyon kanalında "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sundu (1992-1997). 1987’de ilk kitabı “Kadının Adı Yok” ile adını duyurdu. Kitap müstehcen bulunduğundan 1988’de yasaklandı. Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz kitabı filme çekti. Yazıları ve kitaplarında her zaman kadın haklarını savundu. Beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 30 Temmuz 2006 günü hayatını kaybetti. Kitapları 1987: Kadının Adı Yok

1989: Aslında Aşk da Yok

1992: Kahramanlar Hep Erkek

1994: Değişen Bir Şey Yok

1997: Aynada Aşk Vardı

2001: Aslında Özgürsün

2003: Aşk Gidiyorum Demez

2004: Paramparça

(AÖ)