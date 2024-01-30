Duygu Asena Roman Ödülü başvuruları başladı
Doğan Kitap’ın gazeteci-yazar Duygu Asena'nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için düzenlediği Duygu Asena Roman Ödülü'ne başvurular başladı. Başvuran eserden 10 adet kitap kopyasının, 4 Mart 2024 Pazartesi 17.00’ye kadar Doğan Kitap Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği’ne teslim edilmesi gerekiyor.
2023 yılı içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir yayınevi tarafından basılmış ve Türkçe yazılmış roman türündeki eserlerin katılabileceği ödülün seçici kurulunda şu isimler yer alıyor:
Doğan Hızlan (başkan)
Asuman Kafaoğlu-Büke
Filiz Aygündüz
İhsan Yılmaz
Elif Tanrıyar
Sibel Oral
Arlin Çiçekçi
Başvurular için teslim adresi:
Doğan Yayınları
Duygu Asena Roman Ödülü Sekreterliği
19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:1 Kat:10 34360 / Şişli/İstanbul
Duygu Asena kimdir?
19 Nisan 1946'da İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji’nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim gördü. İş hayatına pedagog olarak başladı. Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İstanbul Üniversitesi Çocuklar Evi’nde çalıştı. Gazetedeki ilk yazısı 1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayımlandı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu. Türkiye'de kadın dergiciliği alanında en önemli dergilerden Kadınca Dergisi'nin 1978-1992 yılları arasında yayın yönetmenliğini yaptı. TRT-2 televizyon kanalında "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sundu (1992-1997).
1987’de ilk kitabı “Kadının Adı Yok” ile adını duyurdu. Kitap müstehcen bulunduğundan 1988’de yasaklandı. Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz kitabı filme çekti.
Yazıları ve kitaplarında her zaman kadın haklarını savundu. Beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 30 Temmuz 2006 günü hayatını kaybetti.
Kitapları
- 1987: Kadının Adı Yok
- 1989: Aslında Aşk da Yok
- 1992: Kahramanlar Hep Erkek
- 1994: Değişen Bir Şey Yok
- 1997: Aynada Aşk Vardı
- 2001: Aslında Özgürsün
- 2003: Aşk Gidiyorum Demez
- 2004: Paramparça
(AÖ)