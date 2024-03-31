Duygu Asena Roman Ödülü'nün adayları belli oldu

Doğan Kitap'ın Duygu Asena'nın anısını ve fikirlerini yaşatmak amacıyla 2007'den bu yana düzenlediği Duygu Asena Roman Ödülü'nin kısa listesi açıklandı

Duygu Asena Roman Ödülü jürisi tarafından seçilerek büyük ödüle aday olan yedi kitabın alfabetik listesi şu şekilde

Aslı Ilgın Kopuz - Zaman Zaman Güneşli - Can Yayınları

Aslı Tohumcu - Aç Koynunu Ben Geldim - İletişim Yayınları

Çiler İlhan - Hayattayız Madem - Everest Yayınları

Elif Akpolat - Unutmak - Kırmızı Kedi Yayınları

Hande Ortaç - Sakinler - İletişim Yayınları

Neslihan Önderoğlu - Cüret - Everest Yayınları

Pınar Öğünç - Şu Anda Burada Mıyız? - Kolektif Kitap

2023 yılı içerisinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir yayınevi tarafından basılmış ve Türkçe yazılmış roman türündeki eserlerin katıldığı ödülün seçici kurulu, Doğan Hızlan başkanlığında Asuman Kafaoğlu-Büke, Filiz Aygündüz, İhsan Yılmaz, Elif Tanrıyar, Sibel Oral ve geçen yılın kazananı Arlin Çiçekçi'den oluşuyor. Ödülün bu yılki tutarı 20 bin lira olarak belirlendi.

Duygu Asena kimdir? 19 Nisan 1946'da İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji’nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim gördü. İş hayatına pedagog olarak başladı. Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İstanbul Üniversitesi Çocuklar Evi’nde çalıştı. Gazetedeki ilk yazısı 1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayımlandı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu. Türkiye'de kadın dergiciliği alanında en önemli dergilerden Kadınca Dergisi'nin 1978-1992 yılları arasında yayın yönetmenliğini yaptı. TRT-2 televizyon kanalında "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sundu (1992-1997). 1987’de ilk kitabı “Kadının Adı Yok” ile adını duyurdu. Kitap müstehcen bulunduğundan 1988’de yasaklandı. Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz kitabı filme çekti. Yazıları ve kitaplarında her zaman kadın haklarını savundu. Beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 30 Temmuz 2006 günü hayatını kaybetti. Kitapları 1987: Kadının Adı Yok

1989: Aslında Aşk da Yok

1992: Kahramanlar Hep Erkek

1994: Değişen Bir Şey Yok

1997: Aynada Aşk Vardı

2001: Aslında Özgürsün

2003: Aşk Gidiyorum Demez

2004: Paramparça

(EMK)