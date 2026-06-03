Dünya Kupası’nda iklim krizi etkisi: 104 maçın 97’sinde risk artıyor

Fosil yakıt kullanımı nedeniyle küresel sıcaklıklar artmaya devam ederken, 2026 Dünya Kupası, iklim değişikliğinin milyonlar tarafından sevilen spor organizasyonları gibi gelenekleri ne denli olumsuz etkileyebileceğinin önemli bir örneği hâline gelebilir.

Bağımsız iklim araştırma kuruluşu Climate Central’ın analizine göre 2026 Dünya Kupası’ndaki hemen her maçta, oyunun yavaşlaması ve oyuncu performansının düşmesi riski, iklim değişikliği nedeniyle daha yüksek olacak.

Tüm maçların tarihlerinin ve yerlerinin analizine dayanan çalışmaya göre, planlanan 104 maçın 97’sinde, performans düşürücü koşulların gerçekleşme olasılığı, iklim değişikliğinin olmadığı bir senaryoya kıyasla daha yüksek.

Daha önce yapılan araştırmalar, 28°C’nin üzerindeki sıcaklıkların; sprint sıklığını, kat edilen toplam mesafeyi ve toparlanma süresini azaltabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla yüksek sıcaklıklar yalnızca oyuncu performansını ve güvenliğini değil, maçın temposunu, taktikleri ve genel oyun stilini de etkiliyor.

Analizde, insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilediği mevcut iklim koşulları, iklim değişikliğinin olmadığı alternatif bir senaryo ile karşılaştırıldı. Buradan yola çıkılarak iklim değişikliğinin, maçlarda performans düşüren sıcaklıklara ulaşılma olasılığını ne ölçüde artırdığı belirlendi.

Dünya Kupası Finali “iptal edilebilecek düzeyde” sıcaklık riskiyle karşı karşıya

Öne çıkan bulgular:

Planlanan 104 maçın 97’sinde, performansı olumsuz etkileyen sıcaklıkların yaşanma olasılığı, iklim değişikliği nedeniyle daha yüksek.

Maçların neredeyse yarısında (49), performansı olumsuz etkileyebilecek sıcaklıkların yaşanma olasılığı en az yüzde 50.

Bu maçların 26’sında, iklim değişikliği bu olasılığı en az 10 puan artırıyor.

İklim değişikliğinin olumsuz etkisinin en fazla hissedileceği maç, 26 Haziran’da Guadalajara’da Uruguay ile İspanya arasında oynanacak. Maçta performansı olumsuz etkileyen sıcaklıkların yaşanma olasılığı yüzde 70. Bu ihtimal, iklim değişikliği nedeniyle 37 puan daha yüksek.