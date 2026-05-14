Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Özcan Aygun, bir dönem tarımda kendi kendine yetebilen Türkiye’nin, AKP döneminde ithalata bağımlı hale geldiğini belirtti. Mutfaktaki yüksek gıda fiyatlarının tarımda “beka sorunu” yaşandığını ortaya koyduğunu söyledi.

Aygun, iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, verimli tarım arazilerinin kaybı ve uluslararası şirketlerin gıda sektöründeki hakimiyetinin, Türkiye açısından gıda egemenliği ve gıda güvenliği sorununu derinleştirdiğini söyledi.

“Çiftçi üretimden çekildikçe mutfaktaki yangın büyüyor”

Kuru soğan, patates ve sarımsakta yaşanan fiyat artışlarının tarımdaki yapısal sorunları ortaya koyduğunu belirten Aygun, sıfır gümrüklü ithalat kararlarının çiftçiyi daha da zor durumda bıraktığını kaydetti.

Geçinemeyen çiftçinin üretimden çekildiğini söyleyen Aygun, bunun da gıda fiyatlarını daha fazla artırdığını ifade etti.

“Çiftçinin borcu 234 kat arttı”

Aygun, 2004 yılında çiftçilerin bankalara olan toplam kredi borcunun 5,3 milyar TL seviyesinde olduğunu, 2025 yılı itibarıyla ise bu rakamın 1 trilyon 239 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

Bu süreçte tarımsal desteklerin çiftçi borçlarındaki artışın çok gerisinde kaldığını belirten Aygun, desteklerin üreticiyi güçlendiren bir araç olmaktan çıktığını söyledi.

“Tarımsal KİT’ler zayıflatıldı”

Açıklamada, tarımsal kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) özelleştirme politikalarıyla işlevsiz hale getirildiği de vurgulandı.

Aygun, gübre alanında faaliyet gösteren TÜGSAŞ ve İGSAŞ’ın kapatıldığını ya da elden çıkarıldığını, TİGEM’in ise kısmen özelleştirilerek görev kapasitesinin zayıflatıldığını belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin asli işlevlerinden uzaklaştırıldığını söyleyen Aygun, Türkşeker fabrikalarının da özelleştirmeler nedeniyle güç kaybettiğini ifade etti.

“Girdi fiyatları en az yüzde 50 sübvanse edilmeli”

Türkiye’nin gübre hammaddelerinde büyük ölçüde dışa bağımlı olduğunu belirten Aygun, temel sorunun yalnızca ithalat değil, tarımsal girdilerin küresel piyasalara bağımlı hale gelmesi olduğunu söyledi.

Gıdada arz güvenliği için acil bir Tarım ve Hayvancılık Eylem Planı hazırlanması gerektiğini ifade eden Aygun, mazot, gübre, tohum ve tarım ilaçlarında çiftçiye güçlü destek verilmesi çağrısında bulundu.

Aygun, “Girdi fiyatları en az yüzde 50 sübvanse edilmelidir. Aksi halde üretici kalmayan ülkemizde Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlamaya gereksinim olmayacaktır” dedi.

