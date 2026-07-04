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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 04.07.2026 17:15 4 Temmuz 2026 17:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.07.2026 17:18 4 Temmuz 2026 17:18
Okuma Okuma:  1 dakika

Diyarbakır'da kadın özgürlükçü ekonomi tartışıldı

Semiha Arı Türkiye’nin “çalışan yoksullar ülkesi” olduğunu belirterek kadın istihdamının düşüklüğüne dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır'da kadın özgürlükçü ekonomi tartışıldı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından ÇandAmed Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütleme Çalıştayı” kapsamında “Kadın özgürlükçü ekonomi perspektifi” paneli yapıldı.

"Demokratik Ekonomi Çalıştayı" Diyarbakır’da toplanıyor
"Demokratik Ekonomi Çalıştayı" Diyarbakır’da toplanıyor
2 Temmuz 2026

Panelde kapitalist modernitenin rekabet temelli yayılma politikalarına dikkat çekilerek, kadın kurtuluş perspektifiyle cinsiyetçi iş dayatmasının aşılabileceği vurgulandı.

MA'daki habere göre, panelde konuşan Dilek Başalan, kadınların ekonomik örgütlenmesinin özgürleşme süreciyle birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, kadınların büyük bölümünün sosyal güvencesiz çalıştığını ve görünmeyen emek biçimlerinin yaygın olduğunu ifade etti. Kapitalist sistemin rekabeti dayattığını söyleyen Başalan, çözümün bireysel kazanımlar yerine kolektif kadın örgütlenmesinden geçtiğini dile getirdi.

Semiha Arı ise Türkiye’nin “çalışan yoksullar ülkesi” olduğunu belirterek kadın istihdamının düşüklüğüne dikkat çekti. Nadire Karakoyun Çapuk da kadın yoksulluğunun yapısal bir sorun olduğunu, bakım emeğinin kamusal bir sorumluluk olarak ele alınması gerektiğini ve yerel yönetimlerin bu konuda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Çalıştay panellerle devam ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kadın açıklaması Ekonomi feminist ekonomi
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