"Demokratik Ekonomi Çalıştayı" Diyarbakır’da toplanıyor

Derinleşen ekonomik kriz, kent yoksulluğu, işsizlik, tarımsal üretimdeki gerileme ve yerel ekonomilerde yaşanan tahribatın gölgesinde “başka bir ekonomi mümkün” çağrısıyla Diyarbakır’da bir çalıştay düzenlenecek.

Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) ev sahipliğinde yapılacak “Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı”, 4-5 Temmuz’da katılımcıları bir araya getirecek. Çalıştayın ana başlığı, “Kent ve Kır Ekonomisi, Demokratik Yerel Ekonomi ve Toplumsal Yeniden İnşa Arayışları” olarak belirlendi.

DBP EŞ GENEL BAŞKANI KESKİN BAYINDIR İLE SÖYLEŞİ “Haklı şüphelerinin yanında halkın sürece inandığını görüyoruz”

Akademi, yerel yönetimler ve saha bir araya gelecek

Çalıştayda akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum örgütleri, sendikalar, aktivistler, mevsimlik tarım işçileri ve kooperatif deneyimlerinden isimler konuşmacı ve kolaylaştırıcı olarak yer alacak.

İki gün boyunca tekelleşmeye, yoksulluğa, emek sömürüsüne, doğa talanına, yüksek işsizliğe ve kadınların ekonomiden dışlanmasına karşı demokratik, komünal ve yerel ekonomi modelleri tartışılacak.

İlk gün panellerle başlayacak

Çalıştayın ilk günü dört panel düzenlenecek.

Açılış konuşmaları

Saat: 09.30-10.00

Konuşmacılar:

Çiğdem Kılıçgün Uçar, Çetin Arkaş

1. Oturum / Panel 1: Başka Bir Ekonomi Mümkün: Demokratik Komünal Ekonomi

Saat: 10.00-11.30

Moderasyon ve çerçeve sunum:

Metin Yeğin – “Bir İhtiyaç Olarak Komünal Ekonomi”

Sunumlar:

Yılmaz Atlığ – “Karşı Hegemonya Projesi Olarak Demokratik Modernite”

Zehra Buylakutluyurga – “Ataerkil Kapitalizme ve Endüstriyalizme Karşı Kadın Komünal Eko-Ekonomi”

Sezai Temelli – “Tekellere ve Merkeziyetçiliğe Karşı Yerel Katılımcı Ekonomi”

2. Oturum / Panel 2: Kadın Özgürlükçü Ekonomi Perspektifi

Saat: 11.45-13.15

Moderasyon ve çerçeve sunum:

Dilek Başalan – “Kadın Özgürlükçü Ekonominin Örgütlenmesi ve Dünya Örnekleri”

Sunumlar:

Peri Orun – “Kadın Kooperatifleri ve Kadınların Ekonomik Karar Mekanizmalarına Katılımı”

Semiha Arı – “Kadın Yoksulluğuna Karşı Kadın İstihdamı”

Nadire Karakoyun Çapuk – “Sömürülen Kadın Emeği: Bakım Emeğinin Desteklenmesi”

Kent yoksulluğu ve dayanışma ekonomileri tartışılacak

İlk günün öğleden sonraki oturumlarında kent yoksulluğu, sosyal destek ağları, borçluluk, dayanışma fonları ve dünyadaki dayanışma ekonomisi deneyimleri ele alınacak.

3. Oturum / Panel 3: Kent Yoksulluğu ve Dayanışma Ağları

Saat: 14.15-15.45

Moderasyon ve çerçeve sunum:

Begüm Özden Fırat – “Devletlû Müşterekler”

Sunumlar:

Şerif Camcı – “Sosyal Destek Ağları: Gıda Temini”

Sinan Ok – “İşsizliğe Karşı Yerel Çözüm Modelleri ve İmkanlar”

Mustafa Durmuş – “Borçluluk ve Dayanışma Fonları”

4. Oturum / Panel 4: Dayanışma Ekonomileri Deneyimleri ve Uygulanabilir Model Tartışmaları

Saat: 16.00-17.30

Moderasyon ve çerçeve sunum:

Sina Güneş – “İnsan-Doğa İlişkisinin Dönüşümü: Kriz ve Alternatifler”

Sunumlar:

Deniz Gürler – “Topluluk Mülkiyeti Deneyimlerinde Uluslararası Modeller”

Azize Aslan – “Rojava Demokratik Ekonomi ve Komünal Özyönetim Deneyimi”

Abdullah Aysu – “Agroekoloji Deneyimleri”

Yaklaşık 183 bin çocuk yoksulluk sarmalında

İkinci gün forumlarla sürecek

Çalıştayın ikinci günü dört ayrı forum düzenlenecek. Forumlarda tarımsal kriz, yerel yönetimler, esnaf, kent ekonomisi, toplumsal finans ve eko-endüstri başlıkları somut politika önerileriyle tartışılacak.

5. Oturum / Forum 1: Tarımsal Krize Karşı Demokratik Üretim Ekonomisi

Saat: 10.00-13.15

Moderasyon ve çerçeve sunum:

Fatih Çiçek, Nasır Demirkıran – “Kürdistan’da Tarımın Tasfiyesi ve Kırsal Ekonominin Yeniden İnşa Edilmesi: Komünal-Ekolojik Üretim İmkanları”

Tartışma başlıkları:

Yerel yönetimlerin kırsal ekonomi politikaları, ekolojik tarım, yerel tohum, küçük çiftçilerin desteklenmesi, üretim ve tüketim kooperatifleri, yaylacılık ve koçerlik ekonomisi, hayvancılık birlikleri, tarımsal üretim için araç parkları, mevsimlik işçilik ve göç.

6. Oturum / Forum 2: Yerel Yönetimler ve Demokratik Ekonomi Deneyimi: Sınırlar ve İmkanlar

Saat: 10.00-13.15

Moderasyon ve çerçeve sunum:

Gülistan Sönük, Abdullah Zeydan – “Yerel Yönetim Deneyimleri ve Demokratik Ekonomi Modeli: İmkânlar, Sınırlar”

Tartışma başlıkları:

Demokratik yerel yönetim deneyimleri, belediyelerin sosyal yardım ve komünal ekonomi alanındaki rolü, kayyum rejiminin yerel ekonomik yapılarda yarattığı tahribat, kooperatifler, belediye şirketleri, yerel üretim modelleri, belediyelerin ekonomik yetki ve kapasite sorunu, belediyeler arası ortak ekonomik koordinasyon modeli.

Okullarda yoksulluk, beslenme eksikliği ve şiddet

Esnaf, kent ekonomisi ve toplumsal finans

Öğleden sonraki forumlarda küçük esnafın korunması, zincir marketlere ve tekelleşmeye karşı yerel üretim-tüketim döngüsü, hizmet sektöründe güvencesiz emek, topluluk temelli turizm, genç istihdamı, gıda, barınma ve enerji yoksulluğu tartışılacak.

7. Oturum / Forum 3: Esnaf, Hizmet, Turizm ve Kent Ekonomisi Politikaları

Saat: 14.15-17.30

Moderasyon ve çerçeve sunum:

Hülya Alökmen, Samet Ucuman – “Kent Ekonomisi, Küçük Esnafın ve Hizmet Sektörünün Çıkış Arayışları”

Tartışma başlıkları:

Küçük esnafın korunması, ucuz ve faizsiz finansman imkanları, yerel üretim-yerel tüketim döngüsü, zincir marketlere karşı küçük esnafın korunması, hizmet sektöründe güvencesiz emek, topluluk temelli turizm, genç istihdamı, kent yoksulluğuna karşı dayanışmacı yerel ekonomi araçları, engellilerin ekonomik ve sosyal yaşama eşit katılımında yerel yönetimlerin rolü.

8. Oturum / Forum 4: Toplumsal Finans, Adil Ticaret ve Eko-Endüstri

Saat: 14.15-17.30

Moderasyon ve çerçeve sunum:

Haluk Levent, Necati Pirinççioğlu – “Borçlandırılmış Toplumdan Dayanışmacı Yerel Ekonomiye: Demokratik Finans ve Toplumsal Üretim İmkanları”

Tartışma başlıkları:

Kooperatif bankacılığı, kolektif finansman modelleri, adil ticaret, takas pazarları, topluluk mülkiyeti, işçi kooperatifleri, eko-endüstri imkanları ve yerel hammaddenin yerelde işlenmesi.

Yoksulluk ne kader ne de alın yazısıdır

Yol haritası açıklanacak

Çalıştay, 5 Temmuz’da düzenlenecek sonuç oturumuyla sona erecek.

9. Oturum / Sonuç: Demokratik Komünal Ekonomi Uygulamaları İçin Yol Haritası

Saat: 17.45-18.30

Sonuç oturumunda, iki gün boyunca yürütülen panel ve forum tartışmalarından çıkan önerilerin derlenerek “Demokratik Komünal Ekonomi Uygulamaları İçin Yol Haritası” başlığıyla kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

(NÖ)