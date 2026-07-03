Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Silivri çağrısı: Tüm siyasi partileri dayanışmaya davet ediyoruz

*İmamoğlu, dört aydır süren duruşmanın bir hafta daha uzatılmasındaki hukuki sakıncayı sorguladı ve diğer sanıklara gösterilen anlayışın Ekrem İmamoğlu'na neden uygulanmadığını eleştirdi. Tutukluların tahliyesini talep eden İmamoğlu, barolar ve siyasi partileri Silivri'ye dayanışmaya davet etti.

*İBB operasyonlarında tutuklananların yakınlarının kurduğu Aile Dayanışma Ağı, 38'inci buluşmasını Saraçhane Parkı'nda CHP'li yetkililerin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirdi.

İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklananların yakınlarının kurduğu Aile Dayanışma Ağı (ADA), 38'inci buluşmasını Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirdi. Programa CHP'nin seçilmiş Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, CHP Parti Meclisi'nin seçilmiş üyesi Sinem Kırçiçek, İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, gazeteciler, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda konuşan Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, bir gün önce Silivri'de görülen İBB davasındaki kararların adil yargılanma hakkını zedelediğini savundu. Duruşmanın başında Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını en son yapması yönündeki talebin kabul edildiğini hatırlatan İmamoğlu, bu kararın daha sonra gerekçe gösterilmeden değiştirildiğini belirtti.

Mahkemenin duruşmayı 9 Temmuz'da tamamlamaya yönelik tutumunu eleştiren İmamoğlu, "Dört aydır devam eden bir duruşmanın yalnızca bir hafta daha uzamasında ne gibi bir hukuki sakınca vardır?" diye sordu.

Savunma hakkına yönelik herhangi bir süre kısıtlamasının bugüne kadar uygulanmadığını dile getiren İmamoğlu, "Bugüne kadar tüm sanıklara ve müdafilerine gösterilen anlayış neden Ekrem İmamoğlu'nun savunma sırası geldiğinde ortadan kalkıyor? Savunma hakkı neden saat ve gün sınırlamalarıyla daraltılmaya çalışılıyor?" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

Mahkemenin savunma süresini sınırlandırmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını savunan İmamoğlu, yaşananların adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini öne sürdü. Duruşma salonunda yaşanan gelişmeleri de eleştiren İmamoğlu, milletvekillerine yönelik tutumu kamuoyunun takdirine bıraktıklarını dile getirdi.

Tutuklu yargılamaların istisna olması gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, tüm tutukluların tutuksuz yargılanmasını ve tahliyelerini talep etti. Ardından Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu, diğer barolar ve tüm siyasi partilere seslenerek, "Bu hukuksuzluğa karşı ses yükseltmeye ve dayanışma göstermeye Silivri'ye davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

İmamoğlu, davanın yalnızca Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarını ilgilendirmediğini belirterek, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı ve millet iradesine duyulan saygının sınandığını söyledi. Adaletin herkes için eşit güvence anlamına geldiğini vurgulayan İmamoğlu, adalet sistemindeki zedelenmenin tüm toplumu etkileyeceğini kaydetti.

Toplantıda söz alan avukat Seraf Özer de Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki hafta farklı davalar kapsamında mahkemeye çıkacağını anımsattı. Pazartesi ve salı günü Silivri'de dayanışmanın önem taşıdığını belirten Özer, vatandaşlara "Hepinizi dayanışmak üzere Silivri'ye bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Program, Saraçhane Parkı'nda katılımcılarla çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

(EMK)