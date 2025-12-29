Dilek Kaya İmamoğlu'ndan "Gülben Ergen" açıklaması

Dilek Kaya İmamoğlu, son günlerde sanatçı Gülben Ergen’e yönelik saldırılara tepki göstererek, kadınlara yönelik linç kültürü ve ayrıştırıcı dilin son bulması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dilek Kaya İmamoğlu, kadınlara yönelik şiddetin yalnızca fiziksel olmadığını vurgulayarak, linç kültürü, manipülasyon ve algı yaratma yoluyla kadınların hedef haline getirildiğini ifade etti. İmamoğlu, “Kadınlara uygulanan bu şiddete artık son verilmelidir” dedi.

Gülben Ergen’e yönelik son saldırıların, ülkede kadınlar üzerinden siyaset yapılmaya devam edildiğini açıkça gösterdiğini belirten İmamoğlu, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı dilin topluma zarar verdiğini vurguladı. “86 milyona zarar veren bu dilden ve uygulamalardan vazgeçin” çağrısında bulundu.

“Kadın kadındır, ayrım yapılamaz”

Kadınlar arasında başörtülü–başörtüsüz ayrımı yapılmasına sert tepki gösteren İmamoğlu, “Kadın kadındır. Bu ayrımı yapamazsınız” dedi.

Başörtüsü üzerinden yürütülen tartışmaların, hem kadınlara hem de başörtüsüne yönelik en büyük hakaret olduğunu belirten İmamoğlu, ayrıştırıcı dilin terk edilmesi gerektiğini söyledi.

Kadınların giyimi, bedeni ve başörtüsü üzerinden siyaset yapılmasına son verilmesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, gerçek sorunların görmezden gelinmemesi çağrısında bulundu.

“Gerçek sorunlar ortada”

Dr. İmamoğlu açıklamasında, Türkiye’nin temel sorunlarına dikkat çekerek, “Kadınların yaşam hakkı sorunu vardır, her gün içimizi yakan kadın cinayetlerini konuşun” dedi. Gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını, halkın ise ciddi bir geçim sorunu olduğunu dile getiren İmamoğlu, ülkenin gerçek dertlerinin görülmesi gerektiğini ifade etti.

“Eğer bir sorun aranıyorsa, bu ülkede bir yönetim sorunu vardır” diyen İmamoğlu, milyonların sesine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı.

25 KASIM’A GİDERKEN: KADINLAR BİRLİKTE AŞIYOR Dilek Kaya İmamoğlu: Şiddet bir insan hakkı ihlalidir

“Sosyal devlet anlayışı güçlenirse sorunlar çözülür”

Cumhuriyetin ve sosyal devlet anlayışının temsilcilerinin insan haklarını, adaleti, eşitliği ve insan yaşamını öncelemesi gerektiğini belirten İmamoğlu, bu sorumlulukların yerine getirilmesi halinde toplumun tüm kesimleri için huzurlu, adil, eşit ve özgür bir gelecek inşa edilebileceğini söyledi.

(EMK)