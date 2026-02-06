ENGLISH KURDÎ
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 23:09 6 Şubat 2026 23:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.02.2026 00:40 7 Şubat 2026 00:40
Okuma Okuma:  2 dakika

Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "ünlüler"e yönelik olarak yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı
Ali Kaya

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun "ünlüler"e yönelik "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında çarşamba günü gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Ali Kaya, bugün tutuklama istemiyle çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun büyük erkek kardeşi Cevat Kaya da İBB operasyonu kapsamında nisan 2025'te gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Cevat Kaya halen cezaevinde.

İBB soruşturması: 5 tutuklama, 20 kişi adli kontrolle serbest
2 Ağustos 2025

Dilek Kaya İmamoğlu: "Bu neyin bedeli?"

Kardeşinin tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararı kınayan Dilek Kaya İmamoğlu, "Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedel" için "Açık, net ve dürüst bir açıklama istiyoruz" dedi.

"Ünlüler"e "uyuşturucu ve fuhuş soruşturması"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aylardır sürdürdüğü, şüphelileri genellikle "ünlüler" olan "uyuşturucu" soruşturmasını "fuhuş"u da kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyor. Çarşamba günü aralarında "sosyal medya fenomenleri"nin de olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından geçici olarak uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya da bu gözaltı dalgasına dahil edilmişti.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Savcılığına getirilen 19 kişiden 17'si tutuklama, 2'si adli kontrol istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hâkimlik, aralarında Ali Kaya’nın da bulunduğu 14 kişi için tutuklama, 5 kişi için adli kontrol önlemi kararı verdi. Kaya ve diğer tutuklananlar cezaevine gönderilirken, adli kontrol kararı verilenlerden birine ev hapsi, 4'üne ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirildi.

Ali Kaya neyle suçlanıyor?

Ali Kaya hâkimliğe TCK'nin 188. Maddesindeki " Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla sevk edildi. Bu madde, uyuşturucunun imal ve satışından "başkalarına vermek" ve "satın almak ve bulundurmak"a kadar geniş bir fiil yelpazesini kapsıyor.

(AEK)

İstanbul
Dilek İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ali Kaya
