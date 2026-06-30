Devlet Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, NATO’nun Türkiye açısından “kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezi” olmadığını söyledi.

Bahçeli, “NATO, güvenlik ihtiyaçlarının ve savunma zaruretlerinin doğurduğu bir ittifaktır. Bu ittifakın varlık sebebi; karşılıklı saygı, eşit muamele, hakkaniyetli yük paylaşımı ve tehdit algısında dürüstlüktür” dedi.

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“NATO içinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye”

Konuşmasında Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmelerine de değinen Bahçeli, ROKETSAN, ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ’ın Milli Savunma Bakanlığı himayesinde yürüttüğü çalışmaların Türkiye’nin savunma kapasitesini gösterdiğini söyledi.

Ancak askeri gücün yalnızca silah, füze, tank ya da gemi kapasitesiyle ölçülemeyeceğini belirten Bahçeli, harp koşullarında yaralanan askerlere müdahale edebilecek askeri sağlık sisteminin önemine dikkat çekti.

Bahçeli şöyle konuştu:

“Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye’dir. Bu durum, ordumuzun büyüklüğü ve harekât kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır.”

Bahçeli, cephede kazanılan başarıların cephe gerisinde güçlü bir askeri sağlık sistemiyle tamamlanabileceğini ifade etti.

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“GATA geleneği yeniden ihya edilmeli”

Bahçeli, konuşmasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne de atıf yaptı.

“GATA geleneği”nin askeri tıp disiplini açısından önemli olduğunu söyleyen Bahçeli, sivil sağlık sistemlerinin savaş cerrahisi ve cephe gerisi lojistik ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayacağını savundu.

Bahçeli, şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinin önemli hizmetler verdiğini belirtti ancak askeri sağlık sisteminin savaş ve çatışma anlarında ayrı bir refleks gerektirdiğini söyledi.

“Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması; Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir” diyen Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılmasının şehitlere, gazilere ve görevdeki askerlere karşı bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

(NÖ)