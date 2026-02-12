Yaklaşık 183 bin çocuk yoksulluk sarmalında

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılı hedeflerinin gerçekleşme oranlarına yönelik raporu, Türkiye’deki derin yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

“Beslenmesini götüremediği için okula gitmek istemeyen çocuklar var”

SED tahminleri giderek yükseliyor

2025 yılında yoksullukla mücadele kapsamında yapılan 359 milyar 184 milyon 113 bin TL’lik harcama çözüm olmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılına yönelik hedefleri ve 2025 yılı hedeflerinin gerçekleşme oranlarının yer aldığı rapor, ailesinin yanında en temel ihtiyaçları karşılanamayan ve ailesinin yanından alınma riski bulunan çocuk sayısının 2025 yılında 182 bin 997 olarak gerçekleştiği belirtildi. Yoksulluk nedeniyle bakılamayan çocukların, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamına alındığı bildirildi.

Bakanlık, 2026 yılında SED kapsamına alınması öngörülen çocuk sayısını ise 195 bin olarak paylaştı. 2027 ve 2028 yıllarında SED kapsamına alınacağı tahmin edilen çocuk sayısı ise sırasıyla 196 bin ve 197 bin olarak kaydedildi.

BİSAM: Açlık sınırı 27 bin 289 liraya, yoksulluk sınırı 94 bin 393 liraya çıktı

8 milyon yurttaş sağlık hizmetlerine sosyal yardımla erişiyor

Yoksul yurttaşın sağlık hizmetlerine erişiminin önündeki en büyük engel olarak nitelendirilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik veriler de dikkati çekti. 2025 yılında GSS prim borcu sosyal yardımla ödenen kişi sayısı rapora, 8 milyon 217 bin 937 olarak yazıldı.

Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin %6'sı tutarındadır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2026 yılı Ocak ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 1.981,80 TL olarak belirlenmiştir.

