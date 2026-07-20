DEM Parti'den Suruç açıklaması: Adalet talebimiz engellenemez

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Urfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD'in yaptığı canlı bomba saldırısında 33 kişinin katledilmesinin 11. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

DEM Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suruç Katliamı'nda yaşamını yitirenleri andı. Açıklama şöyle:

"20 Temmuz 2015’te Suruç’ta, Kobani’nin yaralarını sarmak ve barış köprüsü kurmak isterken insanlık düşmanı güçler tarafından bizden koparılan 33 düş yolcusu yoldaşımızı büyük bir özlem ve saygıyla anıyoruz. Katliamın karanlıkta bırakılmasına, gerçek sorumluların korunmasına ve adalet talebimizin engellenmesine asla izin vermeyeceğiz.

Bu topraklarda adalet ve barış sağlanana kadar mücadelemiz sürecek. Onların yarım kalan düşünü gerçeğe dönüştürmek, eşit ve özgür bir gelecek kurmak boynumuzun borcudur. Onurlu bir yaşam ve insanlığın ortak değerleri için kurulan hiçbir düş yarım kalmayacak!"

Suruç yaralısı Dr. Çağla Seven: Silahsız insanlarla canlı bombaya yarı yarıya kusur biçtiler

(EMK)