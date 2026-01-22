ENGLISH KURDÎ
HABER
22.01.2026
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 18:09 22 Ocak 2026 18:09
Suruç’tan Kobanî sınırına yürüyüşe polis müdahalesi

Suruç'ta Kuzey ve Doğu Suriye sınırına destek yürüyüşü yapan kitleye polis, biber gazı, gaz bombası ve TOMA'larla müdahalede bulundu. Yoğun biber gazı müdahalesinin ardından planlanan yürüyüş ve açıklama yapılamadan eylem sona erdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Suruç’tan Kobanî sınırına yürüyüşe polis müdahalesi

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Kurumlar Platformu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgelere saldırmasını protesto ediyor.

Suruç'tan Kobani sınırına düzenlenen yürüyüş saat 13:45 civarında Suruç Meydanı'nda başladı.
Yürüyüşe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DBP Eş Genel Başkanı ve DEM Parti İstanbul milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz de yürüyüşe katıldı.

Polis müdahale etti

Bir süre yürüyüş yapan kabalığın önü polis barikatıyla kesildi. DEM Parti yöneticileri ile polis yetkilileri arasında yürüyüşle ilgili müzakere yapıldı.

Polis bir süre sonra ise kitleye, biber gazı, gaz bombası ve tomalarla müdahalede bulundu. Anons yapılmadan tazyikli suyla müdahaleye başlandı.

Yoğun biber gazı müdahalesinin ardından planlanan yürüyüş ve açıklama yapılamadan eylem sona erdi.

Kitle müdahale sonrasında merkeze doğru çekilerek ara sokaklara dağıldı. İlçenin ara sokaklarında eylemciler ile polis arasındaki çatışma uzun süre devam etti.

Eylem öncesi bölgede güvenlik önlemleri alındı. İlçeye çok sayıda polis ve asker sevk edilirken, giriş noktalarına demir bariyerler yerleştirildi.

(AB)

suruç Tuncer Bakırhan dem parti
