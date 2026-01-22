Suruç’tan Kobanî sınırına yürüyüşe polis müdahalesi

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Kurumlar Platformu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki bölgelere saldırmasını protesto ediyor.

Suruç'tan Kobani sınırına düzenlenen yürüyüş saat 13:45 civarında Suruç Meydanı'nda başladı.

Yürüyüşe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DBP Eş Genel Başkanı ve DEM Parti İstanbul milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz de yürüyüşe katıldı.

Kobani sınırına yürüyüş başladı



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Murat Çepni, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz Kesk ve KESK Eş Genel Başkan Ayfer Koçak da yürüyüşe katıldı.… pic.twitter.com/fcEOJrxHpn — İlke TV (@ilketvcomtr) January 22, 2026

Polis müdahale etti

Bir süre yürüyüş yapan kabalığın önü polis barikatıyla kesildi. DEM Parti yöneticileri ile polis yetkilileri arasında yürüyüşle ilgili müzakere yapıldı.

Polis bir süre sonra ise kitleye, biber gazı, gaz bombası ve tomalarla müdahalede bulundu. Anons yapılmadan tazyikli suyla müdahaleye başlandı.

Yoğun biber gazı müdahalesinin ardından planlanan yürüyüş ve açıklama yapılamadan eylem sona erdi.

Kitle müdahale sonrasında merkeze doğru çekilerek ara sokaklara dağıldı. İlçenin ara sokaklarında eylemciler ile polis arasındaki çatışma uzun süre devam etti.

Kobanê sınırına yapılan yürüyüşe polis toma ve gaz bombalarıyla müdahale ettihttps://t.co/qGgkPVjHJJ pic.twitter.com/WHIcBAvnjB — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) January 22, 2026

Eylem öncesi bölgede güvenlik önlemleri alındı. İlçeye çok sayıda polis ve asker sevk edilirken, giriş noktalarına demir bariyerler yerleştirildi.

