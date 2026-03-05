Danıştay, 'Barış Akademisyenleri' kararında AYM'yi tanımadı

Danıştay 5. Dairesi, "Barış Akademisyenleri" dosyasında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararlarının bağlayıcı olmadığı yönünde hüküm kurdu. Karar, ikiye karşı üç oyla alındı.

Karar, daha önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Can Atalay dosyasında AYM kararını uygulamama yönündeki tutumunun ardından geldi. Böylece yüksek yargı içinde AYM kararlarının bağlayıcılığına ilişkin tartışma yeniden gündeme taşındı.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre Danıştay 5. Dairesi kararında, Anayasa’nın 153. maddesinde yalnızca iptal kararlarının bağlayıcılığının açık biçimde düzenlendiği vurgulandı. Kararda şu değerlendirme yer aldı:

"Anayasa'nın 153. maddesinde iptal kararlarına tam beş kez vurgu yapılarak bu kararların bağlayıcı olduğu düzenlemesine yer verilmesine rağmen ihlal kararlarına hiçbir atıfta bulunulmamıştır.

Anayasa Mahkemesi süper temyiz hatta temyiz mahkemesi bile olmadığına göre bu noktadan sonra ilgili mahkeme kendi usul kuralları çerçevesinde yargılama yapacaktır.

Yargı yolundaki bu mahkemeler suçun unsurlarının oluşup oluşmadığına delilleri değerlendirmek suretiyle Anayasa, kanunlar ve vicdani kanaatlerine göre karar vereceklerdir."