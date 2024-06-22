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Yayın Tarihi: 22 Haziran 2024 17:22
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2024 17:25
2 dk Okuma

ÇYDD'den Adalet Bakanı’na: Görevin şeriatı değil, Anayasa’yı hukuku korumak

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Diomond Tema'yı hedef gösterdiği için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ÇYDD'den Adalet Bakanı’na: Görevin şeriatı değil, Anayasa’yı hukuku korumak
Fotoğraf: Anadolu Ajansı (Arşiv)

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD),  "Yer6 Film" isimli YouTube kanalında Asrın Tok ile “şeriat” konusunda yaptığı tartışmadan sonra hedef gösterilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Diamond Tema'ya yönelik sözleri ilgili yazılı açıklama yaptı.

YouTube'deki 'şeriat' tartışmasında Diamond Tema hakkında yakalama kararı
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"Soruşturmanın başlamasında sosyal medya etkili oldu"

“Anayasanın 2. Maddesi hükmü gereği laik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nde Adalet Bakanı’nın görevi şeriatın korunması değildir, anayasa ve yasaların uygulanması, hukuk devletinin korunmasıdır” denilen açıklama şöyle: 

"Geçtiğimiz günlerde YouTube’da şeriat konusunun tartışıldığı bir yayın sonrasında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamada, şeriat düzenini verdiği örneklerle eleştiren konuşmacı Diamond Tema hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve yakalama kararı çıkarıldığı kamuoyuna duyurulmuştur. Soruşturmanın başlatılmasında sosyal medya hesaplarından yapılan hedef gösterici paylaşımların etkili olduğu görülmüştür."

"Anayasanın 2. Maddesi hükmü gereği laik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nde Adalet Bakanı’nın görevi şeriatın korunması değildir, anayasa ve yasaların uygulanması, hukuk devletinin korunmasıdır. Aynı yayında şeriat savunuculuğu yaparak Anayasal düzeni hedef alan konuşmacı hakkında soruşturma başlatmayıp da şeriat rejiminin tehlikelerini ve zararlarını verdiği örneklerle açıklayan konuşmacı için soruşturma başlatılması asla kabul edilemez."

"Şeriat, dinin yorumlanarak siyasal ve kamusal bir rejim haline dönüştürülmesidir; her toplumda, her mezhepte, her tarikatta ayrı yorumlanan ve ayrı uygulanan ‘şeriatın’ günümüz çağdaş devlet ve toplum yapısında yeri yoktur ve olmayacaktır."

Ne olmuştu?

Diamond Tema ve Asrın Tok, YouTube’de Yer6 adlı kanalda 14 Haziran’da yayuımlanan programda şeriat konuşmuşlardı. Asrın Tok şeriatı savunan tarafta yer alırken Diamond Tema şeriat karşıtı tarafta yer almıştı.

Programın yayınlanmasının ardından Diamond Tema şeriat yanlısı sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci de, Pazar akşamı yaptığı açıklamada, “Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216 / 2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı” demiş ve program için erişim engeli talep edildiğini aktarmıştı.

Din ve felsefe konulu videolarıyla popüler olan YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema'nın 900 bine yakın yakın abonesi bulunuyor. Kendisini Agnostik olarak tanımlayan Diamond Tema’nın Agnostisizm ve İlahi Tragedya isimli bir de kitabı bulunuyor.

(EMK)

Diamond Tema Asrın Tok Yılmaz Tunç Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çağdaş yaşamı destekleme derneği Düşünce özgrlüğü ifade özgürlüğü şeriat
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