YouTube'deki 'şeriat' tartışmasında Diamond Tema hakkında yakalama kararı

Asrın Tok ile ‘şeriat’ tartışmasına girmesinin ardından “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla soruşturma başlatılan YouTuber Diamond Tema hakkında şimdi de yakalama kararı çıkartıldı.

Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı açıklamayla duyurudu. Tunç, Diamond Tema’nın Muhammed peygambere hakaret ettiğini iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmayı hatırlattı.

Ardından da “Diamond Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır” dedi. “İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez” diye de ekledi.

“O zevki tattırmayacağım”

Bakanın açıklamasından önce Diamond Tema kendisine yöneltilen tutuklanma tehditleri üzerine yurt dışına çıktığını duyurdu.

Kendisi hakkında ölmesini isteyen insanların olduğunu belirten Diamond Tema, "Bir daha Türkiye'ye geldiğimde istiyorlarsa tutuklarlar, nezarete atarlar, mahkemeye çıkarız, ifade veririz. Hiç problem değil ama ben bunu bu hafta yaşamak istemedim. Bu olay gündemdeyken, herkes benim ölmemi, hepse atılmamı istiyorken internette ters kelepçeyle fotoğraflarımın paylaşılmasını istemiyorum. Bunları mutlu etmek istemiyorum. Ya gördünüz müydü, siz bak ne hale geldi demelerini istemiyorum. O zevki tattırmayacağım" dedi.

Diamond Tema olaylar üzerinden 4-5 ay geçtikten sonra 'olay soğuduğunda' Türkiye'ye dönebileceğini ifade ederek, "O zaman kimsenin de umurunda olmaz ama ben bu adamlara yenilmiş olmayacağım bu konuda" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Diamond Tema ve Asrın Tok, YouTube’de Yer6 adlı kanalda 14 Haziran’da yayuımlanan programda şeriat konuşmuşlardı. Asrın Tok şeriatı savunan tarafta yer alırken Diamond Tema şeriat karşıtı tarafta yer almıştı.

Programın yayınlanmasının ardından Diamond Tema şeriat yanlısı sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci de, Pazar akşamı yaptığı açıklamada, “Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216 / 2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı” demiş ve program için erişim engeli talep edildiğini aktarmıştı.

Din ve felsefe konulu videolarıyla popüler olan YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema'nın 900 bine yakın yakın abonesi bulunuyor. Kendisini Agnostik olarak tanımlayan Diamond Tema’nın Agnostisizm ve İlahi Tragedya isimli bir de kitabı bulunuyor.

(HA)