İstanbul Baro Başkanı Saraç'tan Bakan Tunç'a "Diamond Tema" tepkisi

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 'Diamond Tema' isimli sosyal medya kullanıcısına Muhammed Peygamber ile ilgili paylaşımı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmasına yönelik değerlendirmesine tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Tunç, Hz. Muhammed ile ilgili paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan ve yakalama kararı çıkarılan Diamond Tema hesabının açıklamaları ile ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını söylemiş, "Bu tür düşünce açıklamalarının suç olup olmadığını değerlendirecek olan soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılarımız, kovuşturma aşamasında da tarafsız ve bağımsız mahkemelerimizdir" demişti.

Tunç'un paylaşımının kabul edilemez olduğunu söyleyen Saraç, Anayasa'ya göre herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Sayın Adalet Bakanının (@yilmaztunc) bir dönem Baromuzun üyesi olarak da görev yapmış bir hukukçu olarak yaptığı paylaşım kabul edilemez!



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti" konulu 26. Maddesine göre, "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz,… — Av. Filiz Saraç (@AvFilizSarac) June 19, 2024

Ne olmuştu? Diamond Tema ve Asrın Tok, YouTube’de Yer6 adlı kanalda 14 Haziran’da yayuımlanan programda şeriat konuşmuşlardı. Asrın Tok şeriatı savunan tarafta yer alırken Diamond Tema şeriat karşıtı tarafta yer almıştı. Programın yayınlanmasının ardından Diamond Tema şeriat yanlısı sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterilmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci de, Pazar akşamı yaptığı açıklamada, “Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216 / 2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı” demiş ve program için erişim engeli talep edildiğini aktarmıştı. Din ve felsefe konulu videolarıyla popüler olan YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema'nın 900 bine yakın yakın abonesi bulunuyor. Kendisini Agnostik olarak tanımlayan Diamond Tema’nın Agnostisizm ve İlahi Tragedya isimli bir de kitabı bulunuyor.

(EMK)