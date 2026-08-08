Cumartesi Anneleri/İnsanları: “Hakikat olmadan kalıcı barış olmaz”

Cumartesi Anneleri/İnsanları, 1115’inci hafta buluşmasını bugün (8 Ağustos) İstanbul’daki Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirdi.

Kayıp yakınları ve hak savunucuları, kaybedilenlerin fotoğrafları ve karanfillerle meydana çıktı.

Haftanın basın açıklamasını İnsan Hakları Derneği (İHD) Kayıplar Komisyonu üyesi Sebla Arcan okudu.

Arcan: “Geçmişteki ağır hak ihlalleriyle yüzleşilmeli”

Sebla Arcan, devam eden Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin yalnızca ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Kalıcı barış için geçmişte yaşanan ağır hak ihlalleriyle yüzleşmenin ve hak ihlaline uğrayanların adalet taleplerinin karşılanmasının gerekli olduğunu belirten Arcan, sürece “hakikat, adalet, onarım ve bir daha tekrarlamama” mekanizmalarının eşlik etmesini istedi.

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın taleplerini sıralayan Arcan, hakikat komisyonlarının kurulmasını, hakikati bilme hakkının yasal güvenceye alınmasını, zorla kaybetmelerde cezasızlığın sona erdirilmesini ve devlet arşivlerinin açılmasını istedi.

Arcan, “Hakikat olmadan adalet, adalet olmadan kalıcı barış olmaz” dedi.

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“Süleyman Cihan’a ne oldu?”

Bu haftaki buluşmada, 29 Temmuz 1981’de gözaltına alınan Süleyman Cihan’ın akıbeti ve dosyasındaki cezasızlık yeniden gündeme getirildi.

Arcan’ın aktardığına göre Cihan, Edirne’den İstanbul’a giderken bulunduğu otobüsün sivil polisler tarafından durdurulmasının ardından gözaltına alındı.

Önce Sansaryan Han’a, ardından Gayrettepe’deki emniyet birimine götürüldüğü belirtilen Cihan için ailesi ve avukatları emniyete ve savcılığa başvurdu. Ancak yetkililer, Cihan’ın gözaltına alınmadığını söyledi.

Daha sonra Cihan’ı gözaltında ve işkence altında gördüklerini söyleyen tanıklar ortaya çıktı.

Ölümüne “intihar” denildi

Arcan, Cihan’ın ölümüne ilişkin resmi açıklamaların zaman içinde değiştiğini söyledi.

Önce bir çatışmada öldüğünün öne sürüldüğünü, ardından altıncı kattaki bir daireden atlayarak intihar ettiği iddiasının gündeme getirildiğini aktardı.

Ancak Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın açıklamasına göre otopsi raporunda Cihan’ın yüksekten düşmeden önce öldüğüne işaret eden bulgular yer alıyordu.

Açıklamada ayrıca olayla ilgili raporun 30 Temmuz 1981 tarihini taşımasına karşın, bu tarihten sonra Cihan’ı emniyette gördüğünü söyleyen tanıkların bulunduğu belirtildi.

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“Cezasızlık hakikatin üzerini örtüyor”

Ailenin, avukatların ve tanıkların 85 gün süren arayışının ardından Cihan’ın cenazesinin Zindanarkası Mezarlığı’nın kimsesizler bölümünde “kimliği meçhul” olarak gömüldüğünün ortaya çıktığı belirtildi.

Sebla Arcan, Cihan’ın dosyasını cezasızlık politikasının sonuçlarından biri olarak değerlendirdi.

Cezasızlığın yalnızca failleri korumadığını, aynı zamanda hakikatin ortaya çıkmasını ve mağdurların adalete erişimini engellediğini söyleyen Arcan, aradan geçen zamana rağmen adalet talebinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Ahmet Cihan: “Failler açıkta, adaletin tecelli etmesi gerekiyor”

Süleyman Cihan’ın kardeşi Ahmet Cihan da Galatasaray Meydanı’ndaki açıklamada konuştu.

Kardeşinin dosyasında adı geçen ve haklarında delil bulunduğunu söylediği kişilerin devlet görevlileri olduğunu belirten Cihan, cezasızlık sürdüğü müddetçe meydanda olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Failler açıkta, suç sabit” diyen Ahmet Cihan, adalet talebini yineledi.

1115’inci hafta buluşması, kaybedilenlerin anısına Galatasaray Meydanı’na karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

Yazar Burhan Sönmez de destek verdi

Yazar Burhan Sönmez de Cumartesi Anneleri’nin eylemine katılarak destek verdi.

Sönmez, “İktidarın inandığı tek şey unutkanlık. İsterler ki yaptıkları bütün kötülükler unutulsun. Ama bizim gücümüz hatırlamak ve hatırlatmak. Kayıplarımızın adlarını ve hayallerini hikâyelere, şiirlere, resimlere, filmlere dökerek onları sonsuzlaştırmak, ebedi olarak yaşatmak. Biz buradan asla elimiz boş ayrılmayacağız. Bu mücadele devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Süleyman Cihan’ın dosyası Süleyman Cihan, 29 Temmuz 1981’de Edirne’den İstanbul’a giderken gözaltına alındı. Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın aktardığına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube’de günlerce işkence gördü ve öldürüldü. Ölümüne intihar süsü verildiği, cenazesinin ise kimliği belirlenmeden Zindanarkası Mezarlığı’nın kimsesizler bölümüne gömüldüğü belirtildi. Ailesi, avukatları ve tanıkların 85 gün boyunca sürdürdüğü arayışın ardından Cihan’ın cenazesine ulaşıldı. Cumartesi Anneleri/İnsanları, aradan geçen yıllara rağmen Cihan’ın ölümünden sorumlu olanların yargılanmadığını belirterek dosya için adalet talebini sürdürüyor.

(NÖ)