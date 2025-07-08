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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2025 15:36
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2025 16:25
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Coğrafi işaretli Derik zeytini kuraklık tehdidi altında

DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş, kayyım yönetiminin kuraklık tehdidine rağmen yeni su kuyuları açmadığını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Coğrafi işaretli Derik zeytini kuraklık tehdidi altında
Fotoğraf: Canva

Mardin’in coğrafi işaretli tarım ürünlerinden Derik zeytini, iklim krizinin etkisi nedeniyle bu yıl ciddi tehdit altında.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Beritan Güneş, geçtiğimiz kış mevsiminde yeterli yağış olmaması nedeniyle kentteki pek çok su kuyusunun kuruduğunu ve özellikle Derik’e bağlı köylerin susuz kaldığını belirtti.

Güneş, buna karşın, kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MARSU) yeni su kuyuları açmadığına dikkat çekti.

GAP Şelalesi de kuraklık tehdidiyle karşı karşıya

Milletvekili, önümüzdeki bir ay içinde yeni kuyular açılmadığı takdirde Derik zeytininde hasat yapılamayacağını ve bunun köylüler açısından ciddi ekonomik ve sosyal mağduriyetlere yol açacağını vurguladı.

Kuraklığın yalnızca tarımı değil, bölgenin doğal yaşam alanlarını da tehdit ettiğini belirten Güneş, Derik’in Cevizpınar Mahallesi’nde yer alan ve 2017’de doğal tabiat parkı ilân edilen GAP (Xap) Şelalesi’nin de kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Güneş, yoğun ziyaretçi çeken bu turistik alanda hâlâ gerekli önlemlerin alınmadığına dikkat çekti.

Sorular

Milletvekili, bu bağlamda, yanıtlaması istemiyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

  1. Mardin’in Derik ilçesinde kuruyan su kuyularına ilişkin Bakanlığınıza veya Mardin Valiliği’ne ulaşan herhangi bir rapor, tespit ya da talep bulunmakta mıdır?
  2. 2023 ve 2024 yıllarında Derik ilçesine bağlı köylerde açılan ve kullanılamaz duruma gelen su kuyularının sayısı kaçtır? Kuruyan kuyular hangi köylerde yoğunlaşmaktadır?
  3. Coğrafi işaretli bir ürün olan Derik zeytininin hasadının yapılabilmesi için MARSU tarafından yürütülen ya da planlanan yeni su kuyusu açma çalışmaları bulunmakta mıdır? Varsa bu çalışmalar hangi aşamadadır?
  4. Derik zeytini üreticilerinin bu yıl sulama yapılamaması nedeniyle yaşayacağı olası gelir kayıplarına karşı herhangi bir telafi, destek ya da teşvik planınız bulunmakta mıdır?
  5. Derik’in Cevizpınar Mahallesi’nde yer alan ve 2017 yılında doğal tabiat parkı ilan edilen Xap (GAP) Şelalesi’nin kuruma tehlikesine ilişkin Bakanlığınız tarafından yürütülen bir izleme, önlem alma veya koruma faaliyeti var mıdır?
  6. Xap Şelalesi’nin korunmasına yönelik olarak bugüne kadar kayyım yönetimi tarafından herhangi bir bütçe ayrılmış mıdır? Ayrıldıysa bu kaynaklar hangi amaçlarla kullanılmıştır?

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
derik kuraklık Beritan Güneş Altın dem parti kayyım coğrafi işaretli tarım ürünü soru önergesi Ali Yerlikaya
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