İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 12:20
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 12:25
1 dk Okuma

İzmir’de kuraklık nedeniyle gece saatlerinde planlı su kesintisi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, su kesintilerinin 31 Ağustos’a kadar süreceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İzmir’de kuraklık nedeniyle gece saatlerinde planlı su kesintisi
İzmir'in sembollerinden saat kulesi, Fotoğraf: Canva

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) bugün yaptığı açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle merkez ilçelerde 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan planlı su kesintilerine 31 Ağustos’a kadar devam edileceğini duyurdu.

Kesinti programının detaylarının http://izsu.gov.tr adresinden takip edilebileceği aktarılan açıklamada, “Suyun israf edilmesini önlemek adına gösterdiğiniz çabaya teşekkür ederiz,” dendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu. (TY)

İstanbul
kuraklık Türkiye'de kuraklık sorunu Su Sıkıntısı iklim krizi izmir İZSU
ilgili haberler
Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle oksijensiz kalan balıklar öldü
25 Temmuz 2025
/haber/tekirdag-da-kuraklik-nedeniyle-oksijensiz-kalan-baliklar-oldu-309818
Coğrafi işaretli Derik zeytini kuraklık tehdidi altında
8 Temmuz 2025
/haber/cografi-isaretli-derik-zeytini-kuraklik-tehdidi-altinda-309268
Son 120 yılda kuraklıktan etkilenen kara alanı iki katına çıktı
17 Haziran 2025
/haber/son-120-yilda-kurakliktan-etkilenen-kara-alani-iki-katina-cikti-308500
Kuraklık nedeniyle Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor
13 Mart 2025
/haber/kuraklik-nedeniyle-duden-golu-nde-yaban-hayati-cesitliligi-azaliyor-305382
Kuraklıktan etkilenen Afrika ülkeleri fillerini öldürüyor
7 Ekim 2024
/haber/kurakliktan-etkilenen-afrika-ulkeleri-fillerini-olduruyor-300483
Fas: Kuraklık nedeniyle tarım alanımızın yüzde 20'sini kaybedeceğiz
17 Nisan 2024
/haber/fas-kuraklik-nedeniyle-tarim-alanimizin-yuzde-20-sini-kaybedecegiz-294324
İmamoğlu: İstanbul ciddi bir kuraklıkla baş başa
2 Kasım 2023
/haber/imamoglu-istanbul-ciddi-bir-kuraklikla-bas-basa-287349
Kuraklık nedeniyle Van Gölü’nün haritadaki şekli değişti
13 Eylül 2023
/haber/kuraklik-nedeniyle-van-golu-nun-haritadaki-sekli-degisti-283944
Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık nedeniyle yüzlerce balık öldü
26 Ağustos 2023
/haber/buyuk-menderes-nehri-nde-kuraklik-nedeniyle-yuzlerce-balik-oldu-283227
Van'daki kuraklık inci kefallerinin göçünü zorlaştırdı
31 Mayıs 2023
/haber/van-daki-kuraklik-inci-kefallerinin-gocunu-zorlastirdi-279649
