Malatya’nın su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bugün yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan iklim krizinin olumsuz etkilerini kent olarak yakından hissettiklerini söyledi.

Er, merkez ilçeler olan Battalgazi ve Yeşilyurt'u besleyen Kaptaj kaynağının son 10 yılın en düşük seviyesini gördüğünü belirtti.

Su debisinde geçen yıl temmuz ayına göre yüzde 20'lik azalma yaşandığını dile getiren Er, şöyle dedi:

“Bu da saniyede ortalama 700 litrelik bir suya tekabül ediyor. Bu durum konunun ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor. Malatya'mızın su kaynağında çıkan sudaki bu ciddi düşüş, beraberinde sahadaki arızalar sonrası şebekeye su verilme sürecini de olumsuz etkiliyor. Su kesintilerinin ve kesinti sonrası sürecin uzamasının temel sebebi, deprem sonrası şebekelerimizin çok ciddi zarar görmesi ve şehir merkezimizde sürdürülen yoğun inşa ve altyapı faaliyetleri sırasında meydana gelen, ortalamanın 4-5 kat fazlası arızalar ile su kaynağımızdaki debinin ciddi anlamda düşmesidir. Kuraklık haritasına baktığımızda olayın ciddiyetini daha iyi anlıyoruz.”

Bölge genelindeki sorunlar

Malatya'nın yanı sıra bölge genelinde de aynı sorunların yaşandığını aktaran Er, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Malatya genelinde günlük ortalama 200 içme suyu arızasına müdahale ediyoruz. Bu da zaman zaman su kesintilerine neden oluyor. Ancak MASKİ ekiplerimiz 7/24 sahada, su temininde sürekliliği sağlamak için büyük fedakarlıkla çalışıyor. Arızalara müdahale süresini ortalama 200 saatten 17-18 saatlere düşürdük. Deprem sonrası artan kayıp-kaçak oranlarını kontrol altına almak için yaptığımız çalışmalar sayesinde saniyede 450 litre suyu sisteme yeniden kazandırdık. Bu önemli kazanım, hem su tasarrufu hem de kuraklıkla mücadelede büyük adımdır.” (TY)