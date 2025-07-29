ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2025 09:20
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2025 09:33
2 dk Okuma

Malatya’nın su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi

Deprem sonrası hasar gören şebekeler ve yoğun inşaat çalışmaları nedeniyle kentteki su arızaları da 4-5 kat arttı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Malatya’nın su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi
Fotoğraf: Canva

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bugün yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan iklim krizinin olumsuz etkilerini kent olarak yakından hissettiklerini söyledi.

Er, merkez ilçeler olan Battalgazi ve Yeşilyurt'u besleyen Kaptaj kaynağının son 10 yılın en düşük seviyesini gördüğünü belirtti.

Su debisinde geçen yıl temmuz ayına göre yüzde 20'lik azalma yaşandığını dile getiren Er, şöyle dedi:

“Bu da saniyede ortalama 700 litrelik bir suya tekabül ediyor. Bu durum konunun ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor. Malatya'mızın su kaynağında çıkan sudaki bu ciddi düşüş, beraberinde sahadaki arızalar sonrası şebekeye su verilme sürecini de olumsuz etkiliyor. Su kesintilerinin ve kesinti sonrası sürecin uzamasının temel sebebi, deprem sonrası şebekelerimizin çok ciddi zarar görmesi ve şehir merkezimizde sürdürülen yoğun inşa ve altyapı faaliyetleri sırasında meydana gelen, ortalamanın 4-5 kat fazlası arızalar ile su kaynağımızdaki debinin ciddi anlamda düşmesidir. Kuraklık haritasına baktığımızda olayın ciddiyetini daha iyi anlıyoruz.”

Bölge genelindeki sorunlar

Malatya'nın yanı sıra bölge genelinde de aynı sorunların yaşandığını aktaran Er, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Malatya genelinde günlük ortalama 200 içme suyu arızasına müdahale ediyoruz. Bu da zaman zaman su kesintilerine neden oluyor. Ancak MASKİ ekiplerimiz 7/24 sahada, su temininde sürekliliği sağlamak için büyük fedakarlıkla çalışıyor. Arızalara müdahale süresini ortalama 200 saatten 17-18 saatlere düşürdük. Deprem sonrası artan kayıp-kaçak oranlarını kontrol altına almak için yaptığımız çalışmalar sayesinde saniyede 450 litre suyu sisteme yeniden kazandırdık. Bu önemli kazanım, hem su tasarrufu hem de kuraklıkla mücadelede büyük adımdır.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Malatya 6 Şubat depremleri kuraklık Türkiye'de kuraklık tehlikesi iklim krizi Sami Er
ilgili haberler
Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle oksijensiz kalan balıklar öldü
25 Temmuz 2025
/haber/tekirdag-da-kuraklik-nedeniyle-oksijensiz-kalan-baliklar-oldu-309818
İmamoğlu'ndan kuraklık uyarısı: İhanetinize devam ediyorsunuz
22 Temmuz 2025
/haber/imamoglu-ndan-kuraklik-uyarisi-ihanetinize-devam-ediyorsunuz-309706
Coğrafi işaretli Derik zeytini kuraklık tehdidi altında
8 Temmuz 2025
/haber/cografi-isaretli-derik-zeytini-kuraklik-tehdidi-altinda-309268
Son 120 yılda kuraklıktan etkilenen kara alanı iki katına çıktı
17 Haziran 2025
/haber/son-120-yilda-kurakliktan-etkilenen-kara-alani-iki-katina-cikti-308500
"Zirai donun ardından kuraklıkla kayıplar daha da artacak"
22 Mayıs 2025
/haber/zirai-donun-ardindan-kuraklikla-kayiplar-daha-da-artacak-307685
Kuraklık nedeniyle Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor
13 Mart 2025
/haber/kuraklik-nedeniyle-duden-golu-nde-yaban-hayati-cesitliligi-azaliyor-305382
Kuraklıktan etkilenen Afrika ülkeleri fillerini öldürüyor
7 Ekim 2024
/haber/kurakliktan-etkilenen-afrika-ulkeleri-fillerini-olduruyor-300483
Fas: Kuraklık nedeniyle tarım alanımızın yüzde 20'sini kaybedeceğiz
17 Nisan 2024
/haber/fas-kuraklik-nedeniyle-tarim-alanimizin-yuzde-20-sini-kaybedecegiz-294324
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle oksijensiz kalan balıklar öldü
25 Temmuz 2025
/haber/tekirdag-da-kuraklik-nedeniyle-oksijensiz-kalan-baliklar-oldu-309818
İmamoğlu'ndan kuraklık uyarısı: İhanetinize devam ediyorsunuz
22 Temmuz 2025
/haber/imamoglu-ndan-kuraklik-uyarisi-ihanetinize-devam-ediyorsunuz-309706
Coğrafi işaretli Derik zeytini kuraklık tehdidi altında
8 Temmuz 2025
/haber/cografi-isaretli-derik-zeytini-kuraklik-tehdidi-altinda-309268
Son 120 yılda kuraklıktan etkilenen kara alanı iki katına çıktı
17 Haziran 2025
/haber/son-120-yilda-kurakliktan-etkilenen-kara-alani-iki-katina-cikti-308500
"Zirai donun ardından kuraklıkla kayıplar daha da artacak"
22 Mayıs 2025
/haber/zirai-donun-ardindan-kuraklikla-kayiplar-daha-da-artacak-307685
Kuraklık nedeniyle Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor
13 Mart 2025
/haber/kuraklik-nedeniyle-duden-golu-nde-yaban-hayati-cesitliligi-azaliyor-305382
Kuraklıktan etkilenen Afrika ülkeleri fillerini öldürüyor
7 Ekim 2024
/haber/kurakliktan-etkilenen-afrika-ulkeleri-fillerini-olduruyor-300483
Fas: Kuraklık nedeniyle tarım alanımızın yüzde 20'sini kaybedeceğiz
17 Nisan 2024
/haber/fas-kuraklik-nedeniyle-tarim-alanimizin-yuzde-20-sini-kaybedecegiz-294324
Sayfa Başına Git