"Çocukların geleceği piyasaya ve yoksulluğa terk edilemez”

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), 2025-2026 eğitim-öğretim yılının eğitimde eşitsizliklerin derinleştiği, kamusal eğitimin zayıflatıldığı ve çocukların eğitim hakkına erişiminin daha da güçleştiği bir dönem olarak sona erdiğini açıkladı.

Veli-Der açıklamasında, artan eğitim harcamalarının velileri zorladığını, yoksulluk nedeniyle çok sayıda çocuğun eğitimden uzaklaştığını belirtti. Dernek, eğitimin kamusal bir hak olmaktan çıkarılarak ailelerin karşılamak zorunda bırakıldığı bir maliyet alanına dönüştürüldüğünü ifade etti.

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“Çocukların yeri işyerleri değil, okullardır”

Açıklamada, MESEM uygulamalarının çocukları erken yaşta işgücü piyasasına yönlendirdiği vurgulandı. Veli-Der, çocukların haftanın büyük bölümünü işyerlerinde geçirmesinin eğitim hakkını zayıflattığını belirterek çocuk emeği sömürüsüne son verilmesini istedi.

Veli-Der, okul öncesi eğitimde kamusal kapasitenin zayıfladığını, resmi anaokullarındaki öğrenci sayısı azalırken dini içerikli alternatif yapıların yaygınlaştığını söyledi. Açıklamada, eğitim sisteminin dini referanslara değil bilimin evrensel ilkelerine dayanması gerektiği belirtildi.

Okullarda yemek, temizlik ve güvenlik sorunu

Dernek, çocuk yoksulluğu artarken ücretsiz okul yemeği uygulamasının hâlâ hayata geçirilmemesini eleştirdi. Okullarda temizlik, güvenlik, sağlıklı içme suyu ve fiziki koşulların da temel sorunlar arasında olduğu ifade edildi.

Veli-Der, öğretmen açığı, ücretli öğretmenlik, mülakat sistemi ve güvencesiz çalışma koşullarının nitelikli eğitimi doğrudan etkilediğini belirtti. Öğretmenlerin güvenceli çalışma koşullarına kavuşmasının çocukların eğitim hakkı açısından da zorunlu olduğu vurgulandı.

Açlık grevindeki öğretmenler MEB önüne yürüyecek

Veli-Der’in talepleri Kamusal, parasız, laik, bilimsel ve nitelikli eğitim herkes için güvence altına alınmalı.

Zorunlu, ücretsiz, laik ve bilimsel okul öncesi eğitim MEB sorumluluğunda hayata geçirilmeli.

Çocuk emeği sömürüsüne son verilmeli, MESEM uygulamaları kaldırılmalı.

Tüm çocuklar için eşit ve erişilebilir eğitim olanakları sağlanmalı.

Okullarda ücretsiz yemek, temiz su ve sağlık hizmeti sunulmalı.

Eğitim bütçesi artırılmalı, kamu okullarının tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalı.

Temizlik ve güvenlik için yeterli sayıda kadrolu personel istihdam edilmeli.

Öğretmen açığı giderilmeli, ücretli öğretmenlik kaldırılmalı, öğretmenlere güvenceli çalışma sağlanmalı.

Demokratik ve katılımcı okul işleyişi güçlendirilmeli.

Tarikat ve cemaatlerin eğitim alanındaki faaliyetlerine son verilmeli.

(NÖ)