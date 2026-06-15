Cizre’de bir öğretmen neden polis korumasına ihtiyaç duydu?
DEM Parti Şırnak milletvekilleri Ayşegül Doğan, Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan, Şırnak'taki eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e altı ayrı soru önergesi verdi. Önergelerde sendikal baskı ve liyakatsiz görevlendirmeler, öğretmenevlerinde kamu zararı, merkezi sınavlara erişim ve başarı oranları, Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda mobbing iddiaları, 2019'da Cizre'de yaşanan çocuk istismarı dosyasında idari sorumluluk ve Eğitim Sen yöneticilerine yönelik görevden uzaklaştırma süreçleri sorgulandı. Milletvekilleri, Bakanlığın bu iddiaları açıklığa kavuşturmasını, bağımsız inceleme başlatmasını ve sorumluların hesap vermesini talep ederek, çocukların güvenliği, öğrencilerin eğitim hakkı ve eğitim emekçilerinin çalışma koşulları açısından kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.
DEM Parti Şırnak milletvekilleri Ayşegül Doğan, Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan, Şırnak’ta eğitim alanındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle altı ayrı soru önergesi verdi.
Önergelerde, sendikal baskı, liyakatsiz görevlendirme, öğretmenevlerinde kamu zararı, merkezi sınavlara erişim, mobbing, çocukların korunması ve Eğitim Sen yöneticilerine yönelik görevden uzaklaştırma süreçleri gündeme getirildi.
Milletvekilleri, iddiaların Şırnak’ta eğitim yönetiminin şeffaflığı, öğrencilerin eğitim hakkı, çocukların güvenliği ve eğitim emekçilerinin çalışma koşulları açısından bütünlüklü biçimde araştırılması gerektiğini belirtti.
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Altı önergede öne çıkan sorular
1. Sendikal vesayet ve liyakat dışı görevlendirmeler
Vekiller, Şırnak İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlarda yönetici görevlendirmelerinin liyakat yerine sendikal yakınlıkla yapıldığı iddialarını sordu.
- Karar alma süreçlerine yetkisiz kişi, sendikal çevre ya da yerel nüfuz grupları müdahil oldu mu?
- Son beş yılda okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenevi müdürü olarak görevlendirilen kişilerin sendikal dağılımı nedir?
- Eğitim emekçileri sendikal tercihleri nedeniyle baskı ya da dezavantajlı muameleye maruz kaldı mı?
2. Öğretmenevlerinde kamu zararı iddiaları
İkinci önergede, öğretmenevlerinin yönetimi, gelir-gider hesapları ve satın alma süreçleri gündeme taşındı.
- Öğretmenevi yöneticileri hangi objektif kriterlere göre belirlendi?
- Son beş yılda öğretmenevlerinde mali ve idari denetim yapıldı mı?
- Denetimlerde usulsüzlük, mevzuata aykırılık ya da kamu zararı tespit edildi mi?
3. LGS ve YKS’de başarı, erişim ve güvenlik
Üçüncü önergede, Şırnak’ın merkezi sınavlardaki düşük başarı durumu ve bazı öğrencilerin sınavlara başvurmaktan caydırıldığı iddiaları soruldu.
- Şırnak’ın son beş yıldaki LGS ve YKS başarı verileri nedir?
- Bazı öğrencilerin başarı oranlarını düşük göstermemek için sınava başvurmaktan caydırıldığı iddiaları araştırıldı mı?
- Öğretmen açığı, rehberlik eksikliği, taşımalı eğitim ve derslik yetersizliği için özel bir eylem planı hazırlandı mı?
4. Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda mobbing iddiası
Dördüncü önergede, Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda bir kadın eğitim emekçisinin mobbing ve can güvenliği kaygısı yaşadığı iddiaları yer aldı.
- Söz konusu mobbing ve baskı iddiaları Bakanlığın bilgisi dahilinde mi?
- Bir öğretmenin polis korumasına ihtiyaç duyması Bakanlıkça nasıl değerlendiriliyor?
- Hakkında iddia bulunan okul yöneticileri soruşturma sürecinde görevden uzaklaştırıldı mı?
5. Çocuk istismarı dosyasında idari sorumluluk
Beşinci önergede, 2019’da Cizre’de çok sayıda öğrencinin mağdur olduğu çocukların cinsel istismarı dosyasında okul yönetimi ve idari makamların sorumluluğu soruldu.
- Dosyada yalnızca fail hakkında mı işlem yapıldı, yoksa okul ve il/ilçe millî eğitim yöneticilerinin sorumluluğu da araştırıldı mı?
- Failin bazı sendikal ya da idari çevrelerce korunduğu iddiaları incelendi mi?
- Bu dosyanın ardından Şırnak genelinde çocukların korunmasına yönelik özel denetim yapıldı mı?
6. Eğitim Sen yöneticilerine görevden uzaklaştırma
Altıncı önergede, Eğitim Sen Şırnak Şube Eş Başkanı Adnan Şenbayram ile sendika yöneticileri Mesut Aslan ve Nizam Kaplan hakkında yürütülen süreçler gündeme getirildi.
- Sendikal faaliyetler, basın açıklamaları ve cezasızlık eleştirileri görevden uzaklaştırma gerekçesi yapıldı mı?
- Görevden uzaklaştırma kararları ilgililere tebliğ edilmeden önce sosyal medyada paylaşıldı mı?
- Son beş yılda Şırnak’ta sendikal faaliyet nedeniyle kaç kamu emekçisi hakkında disiplin soruşturması açıldı?
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“Bakanlık sessiz kalamaz”
DEM Partili vekiller, altı önergenin Şırnak’ta eğitim alanında ciddi bir denetim ihtiyacına işaret ettiğini belirtti.
Milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nın iddiaları açıklığa kavuşturmasını, bağımsız ve etkili inceleme başlatmasını ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında işlem yapmasını istedi.
Vekiller, çocukların güvenliği, öğrencilerin nitelikli eğitime erişim hakkı ve eğitim emekçilerinin sendikal haklarına ilişkin iddiaların takipçisi olacaklarını duyurdu.
(NÖ)