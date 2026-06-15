Cizre’de bir öğretmen neden polis korumasına ihtiyaç duydu?

DEM Parti Şırnak milletvekilleri Ayşegül Doğan, Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan, Şırnak'taki eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e altı ayrı soru önergesi verdi. Önergelerde sendikal baskı ve liyakatsiz görevlendirmeler, öğretmenevlerinde kamu zararı, merkezi sınavlara erişim ve başarı oranları, Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda mobbing iddiaları, 2019'da Cizre'de yaşanan çocuk istismarı dosyasında idari sorumluluk ve Eğitim Sen yöneticilerine yönelik görevden uzaklaştırma süreçleri sorgulandı. Milletvekilleri, Bakanlığın bu iddiaları açıklığa kavuşturmasını, bağımsız inceleme başlatmasını ve sorumluların hesap vermesini talep ederek, çocukların güvenliği, öğrencilerin eğitim hakkı ve eğitim emekçilerinin çalışma koşulları açısından kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.