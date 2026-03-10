ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 10.03.2026 11:59 10 Mart 2026 11:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.03.2026 12:44 10 Mart 2026 12:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Şırnak’ta ağır hasta bebek 10 gün sevk bekledi

DEM Parti Şırnak Milletvekili Newroz Uysal, kentte çocuk cerrahı olmadığı için 4 aylık bir bebeğin yaklaşık 10 gün sevk edilmeden hastanede bekletildiğini ve sonrasında yaşananları Meclis'te anlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şırnak’ta ağır hasta bebek 10 gün sevk bekledi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Newroz Uysal, Meclis’te yaptığı konuşmada Şırnak’ta ağır hasta bir bebeğin günlerce sevk edilmeden hastanede bekletildiğini söyledi.

Uysal’ın aktardığına göre İdil’e bağlı Xıraberıpın (Tepeköy) köyünden dört aylık bir bebek, çocuk cerrahisi müdahalesi ve ileri yoğun bakım ihtiyacıyla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kentte çocuk cerrahı bulunmadığı için yaklaşık 10 gün boyunca sevk edilmeden hastanede tutuldu.

"Şırnak'ta gözaltındaki çocuklar gerçeğe aykırı beyan vermeye zorlanıyor"
"Şırnak'ta gözaltındaki çocuklar gerçeğe aykırı beyan vermeye zorlanıyor"
23 Ocak 2026

Uysal'ın devreye girmesi ile sevk gerçekleşti

Doktorların sevk girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirten Uysal, başka hastanelerin kabul etmemesi nedeniyle sürecin uzadığını söyledi. Uysal, durumdan haberdar olduktan sonra aileyle ve hekimlerle iletişime geçtiklerini, ardından Meclis üzerinden Sağlık Bakanlığı ile temas kurduklarını belirtti. Yapılan görüşmeler ve girişimler sonucunda bebeğin pazartesi günü helikopter ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini söyledi.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü’nün söz konusu sevki sosyal medyada paylaşarak rutin bir sağlık hizmeti gibi sunduğunu belirten Uysal, bu duruma tepki gösterdi. Uysal, “Ağır hasta bir bebeğin 10 gün boyunca hastanede bekletildiği bir durumda ‘takip ve tedavi edildi, ileri tetkik için sevk edildi’ demek gerçeği çarpıtmaktır” ifadelerini kullandı.

2,5 aylık bebek iki gün boyunca emniyet önünde emzirilmeyi bekledi
2,5 aylık bebek iki gün boyunca emniyet önünde emzirilmeyi bekledi
23 Ocak 2026

"Başarı hikayesi değil, sorun göstergesi"

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü’nün sevki sosyal medyada “başarı hikâyesi” gibi paylaştığını söyleyen Uysal, “Ağır hasta bir bebeğin 10 gün kritik halde bekletilmesi sağlık hizmeti değil, ciddi bir sorunun göstergesidir” dedi.

Konuşmasında Şırnak’taki sağlık altyapısına da dikkat çeken Uysal, kentte ciddi hekim ve donanım eksikliği bulunduğunu ifade etti. Şırnak’ta yalnızca 4 çocuk hekiminin görev yaptığını belirten Uysal, bu durumun özellikle bebek ve çocuk sağlığı hizmetlerinde büyük sorunlara yol açtığını söyledi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
şırnak Newroz Uysal Aslan TBMM Meclis
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git