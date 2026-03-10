Şırnak’ta ağır hasta bebek 10 gün sevk bekledi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Newroz Uysal, Meclis’te yaptığı konuşmada Şırnak’ta ağır hasta bir bebeğin günlerce sevk edilmeden hastanede bekletildiğini söyledi.

Uysal’ın aktardığına göre İdil’e bağlı Xıraberıpın (Tepeköy) köyünden dört aylık bir bebek, çocuk cerrahisi müdahalesi ve ileri yoğun bakım ihtiyacıyla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kentte çocuk cerrahı bulunmadığı için yaklaşık 10 gün boyunca sevk edilmeden hastanede tutuldu.

"Şırnak'ta gözaltındaki çocuklar gerçeğe aykırı beyan vermeye zorlanıyor"

Uysal'ın devreye girmesi ile sevk gerçekleşti

Doktorların sevk girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirten Uysal, başka hastanelerin kabul etmemesi nedeniyle sürecin uzadığını söyledi. Uysal, durumdan haberdar olduktan sonra aileyle ve hekimlerle iletişime geçtiklerini, ardından Meclis üzerinden Sağlık Bakanlığı ile temas kurduklarını belirtti. Yapılan görüşmeler ve girişimler sonucunda bebeğin pazartesi günü helikopter ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini söyledi.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü’nün söz konusu sevki sosyal medyada paylaşarak rutin bir sağlık hizmeti gibi sunduğunu belirten Uysal, bu duruma tepki gösterdi. Uysal, “Ağır hasta bir bebeğin 10 gün boyunca hastanede bekletildiği bir durumda ‘takip ve tedavi edildi, ileri tetkik için sevk edildi’ demek gerçeği çarpıtmaktır” ifadelerini kullandı.

2,5 aylık bebek iki gün boyunca emniyet önünde emzirilmeyi bekledi

"Başarı hikayesi değil, sorun göstergesi"

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü’nün sevki sosyal medyada “başarı hikâyesi” gibi paylaştığını söyleyen Uysal, “Ağır hasta bir bebeğin 10 gün kritik halde bekletilmesi sağlık hizmeti değil, ciddi bir sorunun göstergesidir” dedi.

Konuşmasında Şırnak’taki sağlık altyapısına da dikkat çeken Uysal, kentte ciddi hekim ve donanım eksikliği bulunduğunu ifade etti. Şırnak’ta yalnızca 4 çocuk hekiminin görev yaptığını belirten Uysal, bu durumun özellikle bebek ve çocuk sağlığı hizmetlerinde büyük sorunlara yol açtığını söyledi.

(NÖ)