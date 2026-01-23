"Şırnak'ta gözaltındaki çocuklar gerçeğe aykırı beyan vermeye zorlanıyor"

DEM Parti Şırnak Milletvekili Newroz Uysal Aslan, Şam yönetiminin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırılarını protesto eden yurttaşların gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Çocuklar savunma hakkından yoksun bırakılıyor"

Aslan, 8 Ocak’tan bu yana Şırnak'ın Silopi ve İdil ilçelerinin yanı sıra kent merkezinde çoğunluğu çocuk yaşta 40’tan fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tüm dosyalarda 24 saat avukat görüş yasağı ve gizlilik kararı uygulandığını da belirten Aslan, gözaltındaki çocukların en temel haklarının ihlal edildiğini şu sözlerle açıkladı:

"Çocuklar bakımından “çocuğun üstün yararı” ilkesi hem Anayasa’nın 41. maddesi hem de Çocuk Haklarına Dair Sözleşme gereği mutlak bir yükümlülüktür. Avukata erişimin engellendiği, mutlak kısıtlama uygulanan bir süreçte yapılan işlemler hukuken hükümsüzdür. 24 saat içinde hukuki bilgiden yoksun ve avukata erişimi engellenen çocuklara gece saatlerinde 02.00-03.00’te teşhis tutanakları imzalatılıyor, gerçeğe aykırı beyana zorlanıyorlar. CMK zorunlu müdafilik de yok sayılıyor. Çocuğun savunma hakkından yoksun bırakıldığı, baskı ve etki altında bırakıldığı koşullarda yapılan teşhisler ağır hak ihlalidir."

İŞKENCEYLE, AVUKATSIZLIKLA ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARININ YOK SAYILMASI HUKUKSUZDUR.



🔹 8 Ocak’tan bu yana Şırnak merkez ve ilçelerinde çoğunluğu çocuk yaşta 40’tan fazla kişi gözaltına alındı. Tüm dosyalarda24 saat avukat görüş yasağı ve soruşturma dosyasına gizlilik kararı… — Newroz Uysal Aslan (@newroz_uysal) January 23, 2026

2,5 aylık bebek iki gün boyunca emniyet önünde emzirilmeyi bekledi

"İşkence altında teşhis ve beyan almak suçtur"

Cizre’de haklarında gözaltı kararı olmayan gençlerin de zorla alıkonulduğunu belirten Aslan, yapılan bir uygulmaya dikkat çekti:

"Hukuksuz keyfi alıkoyma sonrası “bilgi veren” sıfatı diyerek serbest bırakıldı. Bu tablo, gözaltının keyfi ve fiili zor aracı olarak kullandığı göstermektedir. Çocukları savunmasız bırakmak, avukat kısıtlılığıyla irade kırmak, işkence altında teşhis ve beyan almak suçtur. Bu uygulamalar durdurulmalı, hukuksuzca tutulan çocuklar derhal serbest bırakılmalıdır."

(NÖ)