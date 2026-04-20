CHP Ataşehir'de Belediye Başkanı'na sahip çıkıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarınıntutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının İstanbul ayağı bu hafta İstanbul'da Ataşehir oldu.

Buluşmada, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve çalışma arkadaşlarının gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması yurttaşlar tarafından protesto edildi. Ataşehir Belediyesi önündeki alanı hınca hınç dolduran vatandaşlar, 394 gündür Silivri’de, 12 metrekarelik bir hücrede tutulan İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları lehine sloganlar atarak, iktidarı istifaya davet etti. Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel’ün gözaltındayken ilettiği mesajı CHP Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu okurken, İmamoğlu’nun Silivri’den Ataşehir’e yolladığı mektubu da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kamuoyu ile paylaştı. 19 Mart'ta tutuklanan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediyesi önündeki alanı dolduran on binlere, 394 gündür tutulduğu Silivri’deki hücresinden seslendi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren İmamoğlu'nun mektubunu İstabul İl Örgütü Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu mektubunda özetle şunları söyledi:

“Biz, Silivri mahkemesinde yalanlarını ve iftiralarını yüzlerine vurdukça, onlar yeni kumpasların peşinde koşuyorlar. Yalanlarını daha büyük yalanlarla örtmeye uğraşıyorlar. Milletten kaçıyor, yalanlara sarılıyorlar. Öyle bir bataklığa saplandılar ki; iftiralarını ve yalanlarını büyüttükçe, milletin gözünde küçülüyorlar. Onlar baskıyı, zorbalığı artırıp bizi korkutmaya ve sindirmeye çalıştıkça; bizim cesaretimiz ile direncimiz artıyor. Ülkemize dayattıkları bu adaletsiz ve çürümüş düzeni değiştireceğiz. Her birimizi hapsetseniz, dışarıda tek bir Cumhuriyet Halk Partili kalmasa bile başaracağız. Can havliyle çırpınanların memlekete yaydığı karanlığa bakmayın. Sandık kurulacak, millet mührü vuracak. Onlar kaybedecek, milyonlar kazanacak. Her şey çok güzel olacak,” dedi.

Buluşma CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam ediyor…