Ceren Damar’ın babasından Alexey Rûyan Aydın paylaşımı: Sizi yaşatmaya devam edeceğiz

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisiyken 2 Ocak 2019 tarihinde odasında uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar, hayatını kaybeden akademisyen, insan hakları savunucusu ve yazar Av. Doç. Dr. Alexey Rûyan Aydın (Öykü Didem Aydın) için taziye mesajı yayımladı.

Yıllardır kızı Ceren Damar'ın hatırası ve adalet mücadelesi için sesini duyuran Mustafa Damar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın’ın zor zamanlarında kendilerine verdiği desteği vurguladı.

"Hak mücadeleniz mücadele ruhu kazanmamıza neden oldu"

Mustafa Damar, vefat haberiyle büyük üzüntü duyduğunu belirttiği paylaşımı şöyle:

"Çok Değerli Öykü Didem Aydın (Alexey) Hocam, ne sizi ne yaptıklarınızı, ne biz ne tarih unutmaz, unutamayız. En zor günlerimizde, en kötülerle mücadelemizde sınırlar ötesi vermiş olduğunuz destek, kız kardeşiniz #CerenDamar'ın hatırası için verdiğiniz hak mücadelesi, bizlerin ayakta kalmasına ve mücadele ruhu kazanmamıza neden olmuştu, unutmamız mümkün değil. Aramızdan ayrılışınız bizleri çok üzdü. Sizden öğrendiklerimizle ve insani değerlerinizle sizi yaşatmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Ankara Barosu LGBTİ+ Hakları Merkezi Kurucu Başkanı Ankara Barosu ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski öğretim üyesi olan Alexey Rûyan Aydın; ceza hukuku, insan hakları, kadın ve LGBTİ+ hakları alanındaki akademik ve hukuki çalışmalarıyla biliniyordu.

Aydın’ın cenaze töreninin Ankara Barosu duyurusuna göre Urla Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Karaburun Tepeboz Köyü Kabristanı'nda toprağa verileceği açıklandı.

(EMK)