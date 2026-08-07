Cengiz Çandar: Çerçeve yasa barış yolunda ilk hukuki adım olacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, İYİ Parti’nin sunduğu grup önerisi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuştu.

Pazar günü Genel Kurul’da görüşülmesi planlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu”na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çandar, Meclis’in “tarihi bir görev” ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kanun taslağının, Meclis’te temsil edilen partilerin büyük bölümünü kapsayacak şekilde 360’tan fazla milletvekilinin imzasını taşıdığını belirten Çandar, düzenlemenin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı açısından önemli bir hukuki adım olduğunu ifade etti.

Çandar şöyle konuştu:

“Bu, ‘Türkiye Yüzyılı’nın, Cumhuriyetimizin içinde bulunduğumuz ikinci yüzyılının çok önemli bir hukuki adımı; bir başka söylemle ‘Barış ve Demokratik Toplum’ amacına gidilecek yolun ilk hukuki adımı olacaktır. Daha gidecek çok uzun ve zorlu bir yol var ama bu yola revan olmak için bu hukuki giriş şarttır.”

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“Silah ve şiddet dönemini geride bırakma imkânı var”

Türkiye’nin Kürt meselesinin yaklaşık yüz yıllık geçmişine ve son 50 yılda yaşanan çatışmalara işaret eden Çandar, soruna silah ve şiddet yoluyla çözüm aranmasının ağır kayıplara neden olduğunu söyledi.

“Kürt ve Türk kayıp canlarımızı geri getiremeyeceğiz” diyen Çandar, bundan sonraki sorumluluğun yeni acıların yaşanmasını engellemek olduğunu belirtti:

“Artık o dönemi tarihimizin karanlık sayfalarına terk etmek imkânı elimize geçmiştir. Ne yazık ki Kürt ve Türk kayıp canlarımızı geri getiremeyeceğiz ama bu acılara son vermek, bu acıları bir daha yaşatmamak ve yaşamamak artık elimizde.”

Çandar, söz konusu yasanın kabul edilmesi halinde TBMM’nin “yüz yıldır var olan, elli yıldır büyük acılar yaşatmış sorunun çözümünde çok değerli bir adım” atacağını söyledi.

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2013-2015 sürecini hatırlattı

Konuşmasında kendi siyasi ve mesleki geçmişine de değinen Çandar, 1991’den bu yana Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözümü için yürütülen girişimlerde yer aldığını söyledi.

2013-2015 yıllarındaki çözüm sürecini de hatırlatan Çandar, bugün gelinen aşamayı o dönemde sonuçsuz kalan sürecin yeniden ve bu kez başarıyla sürdürülmesine yönelik bir girişim olarak değerlendirdi.

Çandar sözlerini şöyle tamamladı:

“İçinde bulunduğumuz ve yerine getireceğimiz görev, 2013-2015 döneminde akim kalmış olan bir süreci bu kez başarıyla sürdürme amacını ifade etmektedir. Bu nedenle, bu büyük ve kutlu amaca, ülkemizin milli birlik ve bütünlüğüne ve barış umuduna yarar sağlamayacak, bu yüce amaca gölge düşürecek her türlü girişimden kaçınılmasının isabetli olacağını belirtmek istiyorum.”

(NÖ)