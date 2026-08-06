Özel: “Kürt'ün ve Türk'ün anasının gözünden bir daha yaş akmaması” için sürecin arkasındayız

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de "çerçeve yasa" teklifinin görüşüleceği komisyonlarda görevli milletvekilleriyle yaptığı toplantı sonrasında gazetecilerle konuştu ve teklifin muhalefet partileriyle paylaşılması sürecini eleştirdi.

Özel, yaklaşık 360 milletvekilinin imzasını taşıyan teklifin parti gruplarına ulaştırılmasından kısa süre sonra Meclis Başkanlığı’na sunulduğunu söyledi. YENİ Parti Genel Başkanı teklifin uzun süre kamuoyundan ve parlamento muhabirlerinden saklandığını belirtti, bu yöntemi “özensiz ve üslupsuz” olarak niteledi.

"Pek çok teknik eleştiriye açık bir metin"

Özel bugün TBMM’de Adalet ve Anayasa Komisyonu ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekilleriyle yaklaşık üç buçuk saat süren bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Özel, partisinin teklif metnini ceza hukuku alanında çalışan dört akademisyenle birlikte değerlendirdiğini anlattı ve metnin pek çok teknik eleştiriye açık olduğunu söyledi:

“Bu kadar hassas bir konunun bu şekilde ele alınması, bu kadar özensiz davranılması ve metnin uzun süre parti gruplarından, parlamento muhabirlerinden, dolayısıyla kamuoyunun bilgisinden kaçırılmasını görmek gerekiyor. Bütün hocaların ve akademisyenlerin de değerlendirdiği gibi özensiz hazırlanmış, birçok teknik eleştiriye açık bir metinle karşı karşıyayız.”

"Demokratikleşme başlığı hayat geçirilmeli"

Özel, YENİ Parti milletvekillerinin komisyon görüşmelerinde eleştiri, öneri ve değişiklik tekliflerini sunacağını, Genel Kurul aşamasında da oylamaya katılacağını belirtti. Ancak bu aşamadan sonra teklif metnine imza atmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

Partisinin hangi yönde oy kullanacağına ilişkin soruyu doğrudan yanıtlamayan Özel, "Demokratikleşme noktasında komisyonda somut neler yapılabilir?" sorusuna ise çerçeve yasanın hazırlanmasına temel oluşturan komisyon raporunda yer alan “demokratikleşme” başlığının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak yanıt verdi:

"Yapılacak somut şöyle bir şey var. Bu Meclisin Başkanı o günkü oturumu yönetmeye kendi gelebilir. Oturumun başında Can Atalay’la ilgili Anayasa Mahkemesi kararını okutup, Can Atalay’ı çıkartabilir direkt. O gün buraya gelmeden önce arkadaşlar İçişleri Bakanlığı atanan kayyımların yerine belediye başkanlarını görevlerine iade edebilir. “Bir ülkede bu kadar kalıcı ve önemli bir sorunu çözecekseniz, önce sorunu ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldıracak adımları atmanız gerekir. YENİ Parti’nin uyarıları, önerileri, önergeleri ve teklifleri olacak. Ancak bu meselenin Meclis zemininde çözülmesine yönelik geçmişten beri takındığımız ve hâlâ terk etmediğimiz tutumumuzu sürdüreceğiz.”

“İmza namustur, herkes sözünün arkasında durmalı”

Özel, demokratikleşme konusunda atılabilecek somut adımların başında Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını, kayyım atanan belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesini ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını sıraladı.

Komisyon raporunda çerçeve yasanın uygulanmasına ilişkin altıncı madde ile demokratikleşmeye ilişkin yedinci bölümün birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini savunan Özel, bu başlıkların birlikte ilerlemesi gerektiğini söyledi:

“Altıncı madde ile demokratikleşme kısmının peş peşe değil, iç içe olması gerektiğini söyledik. Silahların bırakıldığının teyit ve tespitine kadar geçecek süre demokratikleşme adımlarının atılacağı süredir. İmza namustur. Herkes imzasına ne kadar sahip çıkacak, göreceğiz.”

Özel, bu kapsamda Can Atalay’ın milletvekilliğinin iade edilmesini, Selahattin Demirtaş’ın ve haklarında Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bulunan tutukluların serbest bırakılmasını istedi:

“Kayyımlar iade edilecek, demokratikleşme adımları atılacak, Can Atalay çıkacak, hakkında Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları olanlar da çıkacak. Selahattin Demirtaş da çıkacak. Siyasi tutuklular ve düşüncelerinden dolayı haksız yere içeride tutulanlar serbest bırakılacak. Biz gereğini yapmak için buradayız.”

Barış sürecine ilişkin tutumlarının iktidarın baskılarına rağmen değişmeyeceğini belirten Özel, “Kürt'ün ve Türk'ün anasının gözünden bir daha yaş akmaması” için sürecin arkasında olduklarını söyledi.

“Tüm kötülüklere, tüm zulümlere rağmen bu işin arkasındayız. Bir daha şehit cenazesine gitmeme ihtimali için, Kürt'ün de Türk'ün de anasının gözünden bir damla yaş akmasın diye doğru bir yerde duruyoruz. Bugüne kadar birçok yanlışımız olmuş olabilir ama son dakikada parça kırmadım, kırmam ve kırdırmam.”

Fezlekeye “itibar suikastı” tepkisi

Özel, hakkında hazırlanan son fezleke ile YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’in gözaltına alınmasına da tepki gösterdi. Hakkında daha önce 61 fezleke bulunduğunu, son dosyanın 62’nci olduğunu belirten Özel, milletvekili fezlekelerinin gizli tutulmasına ilişkin yerleşik uygulamanın bu kez ihlal edildiğini savundu.

Fezlekenin “rüşvet” suçlamasıyla kamuoyuna duyurulmasını “itibar suikastı” olarak niteleyen Özel, suçlamanın eski Uşak Belediye Başkanı’nın kurultay masraflarına katkı sağladığı yönündeki ifadesine dayandığını söyledi. Bu iddianın hem gerçek dışı olduğunu hem de doğru kabul edilse bile rüşvet suçu oluşturmayacağını savundu.

“Kurultay masrafları için aramızda para topladık, araç tuttuk, çalıştık. Birinin buna katkı sağlaması rüşvet değildir. Ben kamu görevlisi olarak ihale dağıtan biri değilim. Buna ‘rüşvet’ adını verip kamuoyuna servis etmek, utanmazlığın dik âlâsıdır.”

Özel, fezlekânın basına açıklanmasına karşı Meclis Başkanı, Meclis Başkanvekili ve siyasi parti gruplarının gösterdiği tepkiyi önemli bulduğunu söyledi. YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’in de kendisine yönelik husumet nedeniyle gözaltına alındığını savunan Özel, gözaltı süresinin uzatılmasını “zulüm” olarak nitelendirdi.

Özel, konuşmasını çerçeve yasa sürecinde Meclisten çekilmeyeceklerini, ancak verilen demokratikleşme sözlerinin takipçisi olacaklarını yineleyerek tamamladı.

(AEK)