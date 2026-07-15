Çankaya Belediye Başkanı Güner tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğinde

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, bu sabah adliyedeki savcılık sorgusunun ardından 20.30 sıralarında gözaltındaki 31 kişi arasında tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Güner, cumartesi sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Güner ve soruşturma kapsamındaki diğer kişiler "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma, rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından sorgulandı.

Adliyeye sevki öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güner, "aydınlık kazanacak" dedi.

"Bugüne kadar sizlerin desteğiyle siyaset yaptım; hukukun üstünlüğünden ayrılmadan sizler için çalıştım. Bugün verilecek karar ne olursa olsun, inancımdan ve mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Karanlık hiçbir zaman kazanamayacak. Gün doğacak, güneş doğacak, aydınlık kazanacak."

Güner, emniyette alınan ifadesinde ihale alım usulü ile ihaleyi gerçekleştirecek firmaların belirlenmesine ilişkin soruyu şu şekilde yanıtlamıştı:

"Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir. İlgili müdürlüklerce hazırlıklar ve usuller yapıldıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihaleleri yapılır. Bu benden önce de aynı şekilde işleyen usul, benden sonra da devam etmektedir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim."