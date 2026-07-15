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YT: Yayın Tarihi: 15.07.2026 01:04 15 Temmuz 2026 01:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.07.2026 01:25 15 Temmuz 2026 01:25
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Çankaya Belediye Başkanı Güner tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğinde

Gözaltındaki Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 31 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından 20.30 sıralarında tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çankaya Belediye Başkanı Güner tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğinde
Adliye önünde Güner'e destek için bekleyen CHP Urfa milletvekili Mahmut Tanal, operasyonun hukuk dışı olduğunu savundu/Fotoğraf: X
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, cumartesi sabahı Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Güner, savcılık sorgusunun ardından gözaltındaki 31 kişi arasında tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Güner ve diğer şüpheliler "suç örgütü kurma ve üye olma", "rüşvet alma ve verme" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından sorgulandı. Adliyeye sevki öncesi sosyal medyadan açıklama yapan Güner, "aydınlık kazanacak" diyerek mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirtti. İfadesinde ise ihale süreçlerinin ilgili müdürlükler ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, kendisinin ihale hazırlık ve yapılışından bilgisi olmadığını söyledi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, bu sabah adliyedeki savcılık sorgusunun ardından 20.30 sıralarında gözaltındaki 31 kişi arasında tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Güner, cumartesi sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Güner ve soruşturma kapsamındaki diğer kişiler "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma, rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından sorgulandı.

"Aydınlık kazanacak"

Adliyeye sevki öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güner, "aydınlık kazanacak" dedi. 

"Bugüne kadar sizlerin desteğiyle siyaset yaptım; hukukun üstünlüğünden ayrılmadan sizler için çalıştım. Bugün verilecek karar ne olursa olsun, inancımdan ve mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Karanlık hiçbir zaman kazanamayacak. Gün doğacak, güneş doğacak, aydınlık kazanacak."

Güner, emniyette alınan ifadesinde ihale alım usulü ile ihaleyi gerçekleştirecek firmaların belirlenmesine ilişkin soruyu şu şekilde yanıtlamıştı:

"Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir. İlgili müdürlüklerce hazırlıklar ve usuller yapıldıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihaleleri yapılır. Bu benden önce de aynı şekilde işleyen usul, benden sonra da devam etmektedir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim." 

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
CHP belediyeleri çankaya belediyesi
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