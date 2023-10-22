11. ULUSLARARASI ANTAKYA FİLM FESTİVALİ
Çadırkent yemekhanesinde ödül töreni
6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da, bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Antakya Film Festivali, 19 Ekim’de yapılan ödül töreniyle sona erdi.
Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırıları nedeniyle ilan edilen üç günlük yas nedeniyle ödül töreni NATO çadırkent yemekhanesinde yapıldı. Alison Murray'in yönettiği 'Ariel: Back to Buenos Aires' filmi, 'Uzun Metraj En İyi Film' ödülüne layık görüldü.
"Yıkıntıların arasında film festivali olur mu dediler"
Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada festivalin sloganı “Antakya Varsa Ben de Varım”a dikkat çekti ve “Yaşadığımız bu zor günlerden, yardımlaşma ve dayanışmayla çıkacağımıza inanıyoruz” dedi.
“Yıkıntıların arasında film festivali olur mu dediler. Evet hem de daha çok sanata ihtiyacın olduğu süreçteyiz” diyen Oflazoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bizi bu yıkıntıdan kurtaracak olan şey sanat. Acılarımızı dile getirecek, başka insanların acılarıyla bizi yakınlaştıracak bir ortak nokta bulacak ve bunu dile dökebilmek çok önemli. Birileriyle birlikte bir ortaklık olma içerisinde olma hissi çok önemli. Film izlemek, bir tiyatro oyununu paylaşmak, birlikte ağlamak, birlikte gülmek, bazen acının resmini yapabilmek de iyileştirici bir şey. Yan yana durarak, bir araya gelerek, acılarımızı konuşarak, paylaşarak yeni acılar yaşanmaması için hep birlikte iyileşeceğiz. Sanat iyileştirir.”
Altındefne ödülleri
Festivalin jüri üyeleri şöyle:
Uzun Metraj: Jüri başkanı Murat Şeker, Didem Balçın, Ceylan Özgü Özçelik, Kida Khodr Ramadan, Terry Chor, Laura Lehmus, Valerie Bert, Kamran Rasoolzadeh
Kısa Metraj: Ali Tanrıverdi, Tim Seyfi, Lila Gürmen, Eldiar Madakim, Fesih Alpagu
Belgesel Film: Hayriye Savaşçıoğlu, Atsuko Suetomi, Kadir Kaymakçı, Adzhibaev Ibadylla,
Farhan Umedaly Yeşilçam: Mehmet Güleryüz, Burhan Gün, Çiğdem Vitrinel
Uzun Metraj Film Ödülleri
En iyi film: Ariel: Back to Buenos Aires
En iyi yönetmen: Push Puase / Ryoma Kosasa
En iyi senaryo: Ariel: Back to Buenos Aires / Alison Murray
En iyi görüntü yönetmeni: Ariel: Back to Buenos Aires / Rodrigo Pulpeiro
En iyi müzik: Dito / Takashi Yuki
En iyi kadın oyuncu: Nairu Yamamoto / Push Puase
En iyi erkek oyuncu: Taner Cindoruk / Aga
En iyi kurgu: Push Puase / Ryoma Kosasa
En iyi sanat yönetmeni: A Three Storey Comedy / Sandra Mitrovic
Jüri özel ödülü: Push Puase
Seyirci özel ödülü: Eflâtun / Cüneyt Karakuş
Yeşilçam özel ödülü: Tebessüm / Sezgin Cengiz- Şiyar Gedik
Belgesel Film Ödülleri
En iyi Film: Under The Sky of Damascus / Heba Khaled, Talal Derki, Ali Wajeeh / Denmark
Jüri özel ödülü: Kaf Kaf / Metin Dağ / Turkey
Jüri özel ödülü: Karanlıkta Kaybolanlar/ Can Diker / Turkey
Teşvik ödülü: En Güzel Yabancı / Yakup Uygun, Ersin Karahaliloğlu / Turkey
Belgesel Kısa Film Ödülleri
En iyi film: Astor Place, The American Dream / Giuseppe Malpasso / United States
Jüri özel ödülü: Yerin Ruhu / Burcu Dabak Özdemir / Turkey
Kısa Kurmaca Film Ödülleri
En iyi film: Ida / Irina Voronova / Russian
Jüri özel ödülü: Curl / Helen Silvander / Sweden
Jüri özel ödülü: İstanbul İstanbul / Demir Özcan / Turkey
Öğrenci Kısa Kurmaca Film Ödülleri
En iyi Film: Solidified Stairs / Xiao Liu / 00:29:53 / China
Jüri özel ödülü: Oblivion / Dmitry Alekseev / 00:06:42 / Russian
Animasyon Kısa Film Ödülleri
En iyi film: The Last Tree / Zülfü Gül / Turkey
Jüri özel ödülü: Masha and the Bear. Think outside the box / Vladislav Bayramgulov / Russian
Deneysel Kısa Film Ödülleri
En iyi film: I Was There / Chi Jang Yin / United States
Jüri özel ödülü: Gaia / Olga Sokolova / Russian
(VC)