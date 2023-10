Çadırkent yemekhanesinde ödül töreni

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da, bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Antakya Film Festivali, 19 Ekim’de yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırıları nedeniyle ilan edilen üç günlük yas nedeniyle ödül töreni NATO çadırkent yemekhanesinde yapıldı. Alison Murray'in yönettiği 'Ariel: Back to Buenos Aires' filmi, 'Uzun Metraj En İyi Film' ödülüne layık görüldü.

"Yıkıntıların arasında film festivali olur mu dediler"

Festival Başkanı Mehmet Oflazoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada festivalin sloganı “Antakya Varsa Ben de Varım”a dikkat çekti ve “Yaşadığımız bu zor günlerden, yardımlaşma ve dayanışmayla çıkacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Yıkıntıların arasında film festivali olur mu dediler. Evet hem de daha çok sanata ihtiyacın olduğu süreçteyiz” diyen Oflazoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizi bu yıkıntıdan kurtaracak olan şey sanat. Acılarımızı dile getirecek, başka insanların acılarıyla bizi yakınlaştıracak bir ortak nokta bulacak ve bunu dile dökebilmek çok önemli. Birileriyle birlikte bir ortaklık olma içerisinde olma hissi çok önemli. Film izlemek, bir tiyatro oyununu paylaşmak, birlikte ağlamak, birlikte gülmek, bazen acının resmini yapabilmek de iyileştirici bir şey. Yan yana durarak, bir araya gelerek, acılarımızı konuşarak, paylaşarak yeni acılar yaşanmaması için hep birlikte iyileşeceğiz. Sanat iyileştirir.”

Altındefne ödülleri

Festivalin jüri üyeleri şöyle:

Uzun Metraj: Jüri başkanı Murat Şeker, Didem Balçın, Ceylan Özgü Özçelik, Kida Khodr Ramadan, Terry Chor, Laura Lehmus, Valerie Bert, Kamran Rasoolzadeh

Kısa Metraj: Ali Tanrıverdi, Tim Seyfi, Lila Gürmen, Eldiar Madakim, Fesih Alpagu

Belgesel Film: Hayriye Savaşçıoğlu, Atsuko Suetomi, Kadir Kaymakçı, Adzhibaev Ibadylla,

Farhan Umedaly Yeşilçam: Mehmet Güleryüz, Burhan Gün, Çiğdem Vitrinel

Uzun Metraj Film Ödülleri

En iyi film: Ariel: Back to Buenos Aires

En iyi yönetmen: Push Puase / Ryoma Kosasa

En iyi senaryo: Ariel: Back to Buenos Aires / Alison Murray

En iyi görüntü yönetmeni: Ariel: Back to Buenos Aires / Rodrigo Pulpeiro

En iyi müzik: Dito / Takashi Yuki

En iyi kadın oyuncu: Nairu Yamamoto / Push Puase

En iyi erkek oyuncu: Taner Cindoruk / Aga

En iyi kurgu: Push Puase / Ryoma Kosasa

En iyi sanat yönetmeni: A Three Storey Comedy / Sandra Mitrovic

Jüri özel ödülü: Push Puase

Seyirci özel ödülü: Eflâtun / Cüneyt Karakuş

Yeşilçam özel ödülü: Tebessüm / Sezgin Cengiz- Şiyar Gedik

Belgesel Film Ödülleri

En iyi Film: Under The Sky of Damascus / Heba Khaled, Talal Derki, Ali Wajeeh / Denmark

Jüri özel ödülü: Kaf Kaf / Metin Dağ / Turkey

Jüri özel ödülü: Karanlıkta Kaybolanlar/ Can Diker / Turkey

Teşvik ödülü: En Güzel Yabancı / Yakup Uygun, Ersin Karahaliloğlu / Turkey

Belgesel Kısa Film Ödülleri

En iyi film: Astor Place, The American Dream / Giuseppe Malpasso / United States

Jüri özel ödülü: Yerin Ruhu / Burcu Dabak Özdemir / Turkey

Kısa Kurmaca Film Ödülleri

En iyi film: Ida / Irina Voronova / Russian

Jüri özel ödülü: Curl / Helen Silvander / Sweden

Jüri özel ödülü: İstanbul İstanbul / Demir Özcan / Turkey

Öğrenci Kısa Kurmaca Film Ödülleri

En iyi Film: Solidified Stairs / Xiao Liu / 00:29:53 / China

Jüri özel ödülü: Oblivion / Dmitry Alekseev / 00:06:42 / Russian

Animasyon Kısa Film Ödülleri

En iyi film: The Last Tree / Zülfü Gül / Turkey

Jüri özel ödülü: Masha and the Bear. Think outside the box / Vladislav Bayramgulov / Russian

Deneysel Kısa Film Ödülleri

En iyi film: I Was There / Chi Jang Yin / United States

Jüri özel ödülü: Gaia / Olga Sokolova / Russian

(VC)