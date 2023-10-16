Uluslararası Antakya Film Festivali devam ediyor

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Hatay'da bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Antakya Film Festivali, film gösterimleri ve etkinliklerle devam ediyor.

Festivalin düzenlendiği Koç Konteyner Kent'te, dün Timur Garafutdinov'un "Grandson", Kuzma Vostrikov’un "Aar", Helen Silvander'in "Curl", Dogga Karaalp'in "Paracosm" ve Merve Kuş Mataracı'nın "Emma" ile Yeşilçam filmlerinden "Pehlivan"ın gösterimi yapıldı.

Film gösterimlerinin yanı sıra kukla sanatçısı Mesut Sarıoğlu'nun kurduğu "Uçan Eller Kukla Evi", çocuklar için kukla tiyatrosu performansı sergiledi. Ekip, "Çirkin Ördek Yavrusu" oyununu canlandırdı.

Daha sonra arp sanatçısı Zeynep Öykü, Rönesans'ın önemli lavta ustası ve bestecisi John Dowland'den eserler seslendirdi.

Suavi Karaibrahimgil'in başkanlığını yaptığı Dostlar Dayanışması Derneğinin Hatay'daki aşevi Dostlar Yerleşkesi'nde düzenlenen konserin sonunda Dernek Başkan Yardımcısı Adnan Güzelmansur, Öykü'ye plaket takdim etti.

Jüri başkanlığını Murat Şeker'in yapacağı festivalin Uzun Metraj jürileri; Didem Balçın, Ceylan Özgün Özçelik, Kida Khodr Ramadan, Terry Chor, Laura Lehmus, Valerie Bert ve Kamran Rasoolzadeh'den oluşuyor.

Kısa Metraj jürisinde ise Ali Tanrıverdi, Tim Seyfi, Lila Gürmen, Eldiar Madakim ve Fesih Alpagu yer alıyor

Belgeselde Hayriye Savaşçıoğlu, Atsuko Suetomi, Kadir Kaymakçı, Adzhibaev Ibadylla ve Farhan Umedaly jürilik yaparken festivalin Yeşilçam Jürisi ise Mehmet Güleryüz, Burhan Gün ve Çiğdem Vitrinel'den oluşuyor.

Festival, 19 Ekim'e kadar sürecek. (AÖ)