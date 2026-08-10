Bulgaristan’da eşcinsel erkek öldürüldü: Savcılık nefret suçu ihtimalini araştırıyor

Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde 31 yaşındaki eşcinsel erkek Georgi Kuzev, 4 Ağustos’ta Gençlik Tepesi yakınlarında ağır yaralı halde bulundu.

Bulgaristan merkezli Novinite’ın aktardığına göre, bölgede bulunan ebeveynlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ağır kafa travması, kırıklar ve iç organ yaralanmaları bulunan Kuzev hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu bir grup genç gözaltına alındı.

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Savcılık nefret suçu ihtimalini inceliyor

Savcılık, Kuzev’in cinsel yönelimi nedeniyle hedef alınıp alınmadığını ve cinayetin nefret suçu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini araştırıyor.

Soruşturulan ihtimaller arasında Kuzev’in bir flört uygulaması üzerinden olay yerine çağrılmış olabileceği de bulunuyor.

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Bulgaristan daha önce de AİHM kararına konu olmuştu

Bulgaristan, LGBTİ+’lara yönelik homofobik şiddetin önlenmesi ve soruşturulmasındaki eksiklikler nedeniyle insan hakları örgütlerinin eleştirilerine konu oluyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de 2022’de homofobik saikle işlendiği belirtilen bir cinayetle ilgili Bulgaristan aleyhine karar vermişti.

Ülkede eşcinsel çiftlerin birliktelikleri hukuken tanınmıyor. Bulgaristan Parlamentosu ayrıca 2024’te okullarda LGBTİ+’larla ilgili belirli içeriklerin aktarılmasını sınırlayan bir düzenlemeyi kabul etmişti.

(NÖ)