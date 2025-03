Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 51 kişinin tutuklanmasının ardından başlatılan imza kampanyasında "Bu zorbalığı kabul etmiyoruz" denildi.



İmzaya açılan metinde;

Hukuk, Adalet ve Demokrasi İçin Omuz Omuza! Biz özgür düşünceye inanan bireyler olarak, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunmanın tam zamanı olduğunu biliyoruz. Hukukun keyfi şekilde kullanılarak muhalefetin susturulmasına sessiz kalmıyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının hukuksuzca gözaltına alınması, yalnızca seçilmiş temsilcilere değil, milyonların iradesine uzun süredir yapılan müdahalelerin son aşamasıdır. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz. Umudumuz ve geleceğimiz gençlerin, gelecek kaygısına mahkûm edilmelerinden endişe duyuyoruz. Kendini ifade etmek üzere demokratik haklarını savunmak için sokağa çıkan gençlerle ve tüm yurttaşlarla yan yana duruyoruz. Hukukun siyasi manipülasyona alet edilmesine toplumsal çeşitlilik ve farklı düşüncelerin düşmanlaştırılmasına karşı çıkıyoruz. Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!

denildi.

Metnin ilk imzacıları arasında yer alan isimler ise şöyle:

