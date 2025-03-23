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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 23:12
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 23:44
4 dk Okuma

AYDINLARDAN ÇAĞRI

"Bu zorbalığı kabul etmiyoruz"

Aralarında sanatçı, akademisyen ve yazarların da olduğu çok sayıda kişi İBB'ye yönelik operasyonu ve tutuklamaları protesto etti. Yapılan ortak açıklamada "Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!" denildi

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Bu zorbalığı kabul etmiyoruz"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 51 kişinin tutuklanmasının ardından başlatılan imza kampanyasında "Bu zorbalığı kabul etmiyoruz" denildi.


İmzaya açılan metinde;

Hukuk, Adalet ve Demokrasi İçin Omuz Omuza! 

Biz özgür düşünceye inanan bireyler olarak, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunmanın tam zamanı olduğunu biliyoruz. Hukukun keyfi şekilde kullanılarak muhalefetin susturulmasına sessiz kalmıyoruz! 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının hukuksuzca gözaltına alınması, yalnızca seçilmiş temsilcilere değil, milyonların iradesine uzun süredir yapılan müdahalelerin son aşamasıdır. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz.

Umudumuz ve geleceğimiz gençlerin, gelecek kaygısına mahkûm edilmelerinden endişe duyuyoruz. Kendini ifade etmek üzere demokratik haklarını savunmak için sokağa çıkan gençlerle ve tüm yurttaşlarla yan yana duruyoruz.

Hukukun siyasi manipülasyona alet edilmesine toplumsal çeşitlilik ve farklı düşüncelerin düşmanlaştırılmasına karşı çıkıyoruz.

Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!

denildi.

Metnin ilk imzacıları arasında yer alan isimler ise şöyle:

Afet Göl, Ahmet Güneştekin, Ahmet Güvenç, Ahmet Telli, Ahmet Ümit, Ahu Başer, Akif Kurtuluş, Alaz Pessen, Ali Cengiz Kan, Ali Düşen Kalkar, Ali Ercivan, Ali Gökay Özgüç, Altan Gördüm, Altay Öktem, Aras Gültekin, Arda Kavaklıoğlu, Arif Akkaya, Arife Kalender, Asude Küçük, Ataol Behramoğlu, Atılgan Gümüş, Atilla Gündoğdu, Avni Batur, Aydın Pesen, Ayhan Sonyürek, Ayşe Baturalp, Ayşe Kökçü, Bahadır Karataş, Bahtiyar Engin, Banu Özyürek, Banu Zeytinoğlu, Baran Seyhan, Başar Başarır, Bedir Bedir, Bedri Baykam, Belgin Bıyıkoğlu, Belma Fırat, Bengi Şiir Umutlu, Bengü Üçüncü, Berna Laçin, Berrin Duman, Beste Sultan Kasapoğulları, Bilal Babaoğlu, Bilge Çınar, Birsen Tezer, Bora Akkaş, Buket Güreli, Burak Acar, Burak Engin, Burcu Över, Bülent Ortaçgil, Bülent Senyücel, Cahit Berkay, Can Öz, Canan Çiftel, Caner Alper, Celal Belgil, Cem Gültekin, Cem Yiğit Üzümoğlu, Cenk Gündoğdu, Ceylan Güleç, Cihan Kökel, Coşkun Aral, Çiçek Konç, Çiğdem Kökel, Çimen Turunç Baturalp, Dafne Beri, Damla Hacıoğlu, Defne Gürsoy, Defne Halman, Deniz Altınay, Deniz Göktaş, Deniz Gürlek, Deniz Madanoğlu, Deniz Tekin, Deniz Uçar, Deniz Yıldız Buldu, Deniz Yüce Başarır, Derya Kahya, Devrim Yakut, Dila Yağcı, DUMAN, Duygu Canto, Duygu Ertekin, Ebru Ceylan, Ebru Gökteke, Ece Erdek Koçoğlu, Eda Terem, Edip Tepeli, Ekin Deniz Gök, Ekrem Can Aslan, Elif Engin, Elif Gökteke, Elif Sözer, Elifcan Şahan Aydın, Emin Alper, Emin Önal, Emrah Karaca, Emrah Pelvanoğlu, Emre Arolat, Emre Cingöz, Engin Alpateş, Erbuğ Keskin, Erdal Erzincan, Erdal Güney, Erdoğan Akduman, Erkan Üçüncü, Esin Taşçı, Evren Karabıyık, Ezel Akay, Ezgi Özcan, Fatih Erkoç, Fatih Solmaz, Ferda Acarol Gürerk, Feride Hakim, Feyyaz Yaman, Fırat Gürsoy, Fikret Bekler, Fulya Emek Tanrıkulu, Fulya Peker, Füsun İşcan, Galip Görür, Gamze Arslan, Gökhan Mete, Gökhan Şeşen, Görkem Yeltan, Gül Gürsoy, Gül Öykü Su Okur, Gülbike Sonay Üte, Gülen Karaman, Gülhiz Kutu, Gülser Kayır, Gülüm Baltacıgil, Güvenç Dağüstün, Hacer Foggo, Hakan Yaman, Halil Ergün, Halil İbrahim Özcan, Harika Devecioğlu, Harun Göğtaş, Hasan Erkul, Haydar Ergülen, Hayko Cepkin, Hüseyin Turan, Işın Feyman, İdil Akoğlu, İdil Eser, İhsan Eş, İlkay Akkaya, İlker Kızmaz, İlknur Yakupoğlu, İlksen Başarır, İlyas Salman, İstem Akkoyunlu, Janset Paçal, Kaan Sekban, Kazım Güçlü, Kemal Aydoğan, Kerem Görsev, Latife Tekin, Levent Kazak, Levent Kurumlu, Levent Üzümcü, Leyla Bal, Leyla Şahin, Mahir Ünsal Eriş, Mehmet Binay, Mehmet Gümüş, Melih Ekener, Melike Demirağ, MeMeT Güreli, Mercan Dede, Meriç Uçar, Mert Fırat, Metin Akpınar, Metin Cengiz, Metin Coşkun, Mısra Öz, Mustafa Alabora, Mustafa Birgin, Mustafa Birgün, Mustafa Devecioğlu, Mustafa Köz, Mustafa Seven, Mustafa Uğurlu, Müge İplikçi, Nebil Özgentürk, Necip Memili, Nejat Yavaşoğulları, Nergiz Çorakçı, Nesrin Kazankaya, Nihat Sırdar, Nilay Çelebi, Nilay Örnek, Nilay Özer, Nilgün Cön-Gruhlke, Nilüfer Çamur, Niyazi Koyuncu, Nur Arslan, Nuri Bilge Ceylan, Okan Aslan, Oksan Tavaslıoğlu, Onur Dikmen, Orhan Akdoğan, Orhan Aydın, Orhan Kökel, Orkun Akyıldız, Oylum Yılmaz, Ömer Madra, Öykü Orgun, Özdemir Çiftçioğlu, Özden Uçar, Özen Yula, Özlem Özhabeş, Pınar Pektaş Madra, Redd, Rıza Akdeniz, Rıza Sönmez, Ruhsar Gültekin, Saadet Ersin, Sahra Kınay, Salih Bademci, Savaş Yakupoğlu, Seda Türkmen, Sedef Erken, Sefa Öztürk, Sefa Tantoğlu, Selçuk Balcı, Selen Uçer, Selma Kan, Senan Kara, Seran Vreskala, Serap Eyüpoğlu, Serap Günaydın, Serap Önder, Serhan Bali, Serkan Altınorak, Serkan Altuniğne, Sevgi Akyüz, Seza Sinanlar, Sinan Suner, Sinem Öz Ertaş, Sunay Akın, Suzan Aksoy, Şahika Çakırca, Şener Gökçe, Şevket Avşar, Şükrü Erbaş, Tahir Sinan Divrik, Tilbe Saran, Tolga Karaçelik, Tolga Sağ, Tufan Bora, Tuğçe Altuğ, Tuğrul Keskin, Tuluhan Tekelioğlu, Tuna Kiremitçi, Turgay Kantürk, Tülin İşleker, Ufuk Aydın, Uğurtan Atakan, Ümit Ünal, Vahide Perçin, Vildan Türkbaş, Vural Buldu, Yalçın Karayağız, Yekta Torun, Yelda Açıkgöz, Yıldız Kültür, Yonca Saraçoğlu, Yusuf Kürşad Gürses, Zerina Kökel, Zeynep Avcı, Zeynep Dinsel, Zeynep Oral, Zeynep Özden, Zuhal Olcay, Zülfü Livaneli

(Mİ)

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