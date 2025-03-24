Özgür Çelik: Hukuki destek sağlayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vatan Emniyet Müdürlüğü önünden yaptığı açıklamada, günlerdir devam eden gözaltılar ve hukuksuz uygulamalara dair konuştu.

Çelik, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan kişilerin kötü muamele ve şiddete maruz kaldığına dair duyumlar aldıklarını belirtti.

Gözaltı işlemi sırasında telefonlara el konulurken usulsüzlük yapıldığı yönünde iddiaların bulunduğunu ifade eden Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın bu süreçte hukuki destek sağladığını ve avukatlarının üç gündür kesintisiz olarak emniyette görev yaptığını aktardı.

Ayrıca, gözaltında tutulanlardan gelen şiddet ve usulsüz muamele ihbarlarını araştırmak amacıyla milletvekillerinden oluşan bir heyet kurulacağını duyuran Çelik, her bir ihbarın titizlikle inceleneceğini ve elde edilen bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Çelik, sürecin hukukun üstünlüğü çerçevesinde takip edileceğini vurgulayarak, adil ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

EKREM İMAMOĞLU PROTESTOLARI İstanbul, İzmir ve Antalya’da siyasi partilere ve sivil topluma operasyon

İstanbul Valiliği, protestolar döneminde 144 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

(EMK)