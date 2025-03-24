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Yayın Tarihi: 24 Mart 2025 13:49
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2025 13:56
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İMAMOĞLU PROTESTOLARI

Özgür Çelik: Hukuki destek sağlayacağız

Çelik, her bir ihbarın titizlikle inceleneceğini ve elde edilen bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Çelik: Hukuki destek sağlayacağız
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet, 23 Mart 2025 Saraçhane

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vatan Emniyet Müdürlüğü önünden yaptığı açıklamada, günlerdir devam eden gözaltılar ve hukuksuz uygulamalara dair konuştu.

Çelik, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan kişilerin kötü muamele ve şiddete maruz kaldığına dair duyumlar aldıklarını belirtti.

Gözaltı işlemi sırasında telefonlara el konulurken usulsüzlük yapıldığı yönünde iddiaların bulunduğunu ifade eden Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın bu süreçte hukuki destek sağladığını ve avukatlarının üç gündür kesintisiz olarak emniyette görev yaptığını aktardı.

Ayrıca, gözaltında tutulanlardan gelen şiddet ve usulsüz muamele ihbarlarını araştırmak amacıyla milletvekillerinden oluşan bir heyet kurulacağını duyuran Çelik, her bir ihbarın titizlikle inceleneceğini ve elde edilen bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Çelik, sürecin hukukun üstünlüğü çerçevesinde takip edileceğini vurgulayarak, adil ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik özgür özel
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