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Yayın Tarihi: 24 Mart 2025 12:57
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2025 13:41
3 dk Okuma

Çelik’ten Gül’e “Şehzadebaşı Camii” yanıtı: Hasar oluşmuşsa sebebi vatandaşlar değil

Şehzadebaşı Camii çevresindeki hasar iddialarına İstanbul Valisi Gül'ün açıklamasına CHP’li Çelik’ yanıt verdi: “Hasar varsa sebebi polis müdahalesidir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çelik’ten Gül’e “Şehzadebaşı Camii” yanıtı: Hasar oluşmuşsa sebebi vatandaşlar değil
Fotoğraf: İBB Basın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonun ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tutuklanmasına karşı başlayan protestolar devam ediyor.

Son günlerde artan tepkilere polis sert müdahalede bulundu. Müdahale anlarına ait çok sayıda görüntü sosyal medyada paylaşılırken, polis şiddeti kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İstanbul Valisi Davut Gül, gece saatlerinde X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, eylemcileri Şehzadebaşı Camii ve haziresine zarar vermekle suçladı ve olayları "halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Müdahale anlarına dair çok sayıda görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

"İnkar etmeye kalkmayın"

Vali Gül, gece X’ten eylemcileri Şehzadebaşı Camii ve haziresine zarar vermekle suçlayıp “Halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur” dedi. Bugün de camiyi ziyaret eden Gül’e, CHP’li Çelik’in yanıtı şöyle:

"Sayın Gül, oradaydım. Ben doğruları anlatayım. Vatandaşla karşı karşıya getirdiğiniz güvenlik güçleri, elinde şanlı Türk bayrağımız olan vatandaşlarımızı gazla ve copla sürükleyerek camiye sıkıştırdı. Hasar oluşmuşsa sebebi budur. İnkar etmeye kalkmayın, gözlerimle gördüm! Şu an tarihi miras camimizin bahçesiyle, yalanlarla tutuklanan Mahir Polat'ın kurduğu İBB Miras ekipleri ilgileniyor. Anayasal haklarını kullanan hiçbir vatandaşımızı kriminalize etmeye çalışmayın! İstiklal Marşımızın ilk dizesi, "Korkma" ile hayata başlayanları yalanlarınızla korkutamazsınız! Dün telefonda söz vermiştiniz. Saldırı olmayacak diye. Devletin polisini, iktidara yakın havuz medyasına, Saraçhane’deki millet iradesinin meşrutiyetini sorgulatmak için adeta malzeme verme gayreti içinde bırakmaktan vazgeçin.

"Mahir Polat’a sahip çıkmaya devam edeceğiz"

İBB’de aynı konuya dair şu açıklamayı yaptı:

Son günlerde bazı mecralarda, Şehzadebaşı Camii haziresinde bulunan tarihi mezarlara zarar verildiğine ilişkin iddialar yer almaktadır. Konunun hassasiyetine binaen kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

İBB Miras ekiplerinin yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, yalnızca iki mezar taşında ne zaman oluştuğu çalışma sonucu ayrıca belirlenecek, kısmi kırıklar ve kopmalar tespit edilmiştir.

2021 yılında İBB ile ilgili vakıflar arasında tarihi hazirelere yönelik bakım ve restorasyon çalışmalarını içeren protokolün iptal edilmiş olmasına rağmen, İBB Miras ekipleri İstanbul’un tarihi eserlerini ihya etmiş, haksız, hukuksuz şekilde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel hassasiyeti, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve ekibinin bilimsel çalışmaları büyük takdir toplamıştır.
İBB Miras ekipleri bu olayda da kamu sorumluluğu bilinciyle derhal çalışmalara başlamıştır.

Söz konusu alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sınırlarında bulunmasa da, İBB Miras ekipleri derhal harekete geçmiş, alanda uzman ekiplerle kapsamlı bir tespit ve müdahale süreci başlatılmıştır. İlk bilgi olarak, haziredeki bazı mezar taşlarının zaman içinde kendi kendine devrilebilecek denli zayıflamış olduğu, son yaşanan hareketlilik sırasında basit bir temasla yerinden oynamış olabileceği değerlendirilmiştir.

Ayrıca, Yetki alanımız dışında olmasına rağmen, Şehzadebaşı Haziresi ve çevresindeki duvarlarda kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatılmış olup, ilgili alan en kısa sürede İBB Miras ekiplerince düzenlenecektir.

Camii ve çevresinin güvenlik sorumluluğu Emniyet Müdürlüğü'nde olmasına rağmen, İBB Zabıta ekipleri de güvenliğin sağlanmasına destek amacıyla alanda görev yapacaktır.

Tarihi ve manevi mirasımıza, kültürel değerlerimizle birlikte; bu bilincin markalaşmış öncüleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mahir Polat’a sahip çıkmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mahir Polat İBB operasyonu ekrem imamoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
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