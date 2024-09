BM raportörü: Tahir Elçi cinayetinden kimsenin sorumlu tutulmaması rahatsız edici

BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü ve uluslararası hukuk profesörü Ben Saul, Tahir Elçi cinayeti davasında yargılanan üç polis memurunun beraat ettirilmesini eleştirdi.

Saul, X hesabından yaptığı açıklamada, haziran ayındaki kararın kendisini “rahatsız ettiğini” belirtti.

Gönderisinde BM raportörleri tarafından 2021 yılında yayınlanan bir raporu da paylaşan Saul, “BM uzmanları, Türkiye'nin olayı düzgün bir şekilde soruşturmadığı konusundaki endişelerini dile getirdiler.” diye yazdı.

I am disturbed that no-one has been held accountable for killing senior Turkish human rights lawyer Tahir Elçi, after three police were acquitted by a Diyarbakır court in June. UN experts expressed concern about Turkey's failure to properly investigatehttps://t.co/yDdjeVj9qU pic.twitter.com/tpF10o07JB