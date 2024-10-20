Diyarbakır Barosu'ndan 'Tahir Elçi' paylaşımı

Diyarbakır Barosu, Tahir Elçi’nin 28 Kasım 2015’te vurularak öldürülmesine giden süreçte, baro binasında gözaltına alınmasının yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı.

Açıklama, baronun sosyal medya platformu X hesabından Türkçe ve Kürtçe yapıldı.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Gözaltında

Diyarbakır Barosu, 20 Ekim 2015’te Elçi’ye yönelik linç kampanyasına yargının da dahil olduğunu belirterek, “Tahir Elçi hakkında soruşturma açıldı ve Baro Başkanlığı görevi devam ederken, ‘soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklandığı’ gerekçe gösterilerek hakkında yakalama kararı çıkartıldı” dedi.

“Hedef göstermeler aralıksız devam etti”

Elçi’nin baro binasında gözaltına alındığını hatırlatan Diyarbakır Barosu, “Suikasta giden süreçte hukuksuzluklar, linç kampanyaları ve hedef göstermeler aralıksız devam etti. Hiçbirini unutmadık, unutturmayacağız…” ifadelerini kullandı.

Tahir Elçi Kimdir?

(VC)