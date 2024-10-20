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Yayın Tarihi: 20 Ekim 2024 14:05
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2024 14:14
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Diyarbakır Barosu'ndan 'Tahir Elçi' paylaşımı

“Suikasta giden süreçte hukuksuzluklar, linç kampanyaları ve hedef göstermeler aralıksız devam etti. Hiçbirini unutmadık, unutturmayacağız…”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Diyarbakır Barosu'ndan 'Tahir Elçi' paylaşımı
*Tahir Elçi gözaltına alınırken, 20 Ekim 2015. (Fotoğraf: AA Arşiv)

Diyarbakır Barosu, Tahir Elçi’nin 28 Kasım 2015’te vurularak öldürülmesine giden süreçte, baro binasında gözaltına alınmasının yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı.

Açıklama, baronun sosyal medya platformu X hesabından Türkçe ve Kürtçe yapıldı.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Gözaltında
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Gözaltında
20 Ekim 2015

Diyarbakır Barosu, 20 Ekim 2015’te Elçi’ye yönelik linç kampanyasına yargının da dahil olduğunu belirterek, “Tahir Elçi hakkında soruşturma açıldı ve Baro Başkanlığı görevi devam ederken, ‘soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklandığı’ gerekçe gösterilerek hakkında yakalama kararı çıkartıldı” dedi.

“Hedef göstermeler aralıksız devam etti”

Elçi’nin baro binasında gözaltına alındığını hatırlatan Diyarbakır Barosu, “Suikasta giden süreçte hukuksuzluklar, linç kampanyaları ve hedef göstermeler aralıksız devam etti. Hiçbirini unutmadık, unutturmayacağız…” ifadelerini kullandı.

Tahir Elçi Kimdir?
Tahir Elçi Kimdir?
28 Kasım 2015

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Tahir Elçi Diyarbakır Barosu tahir elçi cinayeti
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