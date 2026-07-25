BM Genel Kurulu, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk’ün görev süresini uzattı

Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün görev süresinin uzatılması hakkında oylama yaptı.

BM Genel Kurul salonundaki oylamada, 144 ülke Türk’ün görev süresinin dört yıl daha uzatılması için “evet” oyu kullandı.

Oylamada, ABD, Rusya ve İsrail başta olmak üzere 10 ülke “hayır” oyu kullanırken, 13 ülke de çekimser kaldı.

Oylama sonucu Türk’ün 12 Ekim 2026’dan 11 Ekim 2030’a kadar sürecek ikinci dönemi için atanması gerçekleşmiş oldu.

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“İsrail’i daha fazla kınadı”

Ekim 2022’de atanan Türk’ün görev süresinin uzatılacağı yönündeki haberler üzerine, İsrail politikaları nedeniyle eleştirilen ve BM’nin faaliyetlerini gözlemleyen UN Watch adlı sivil toplum kuruluşu kampanya başlatmıştı.

Kuruluş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Türk’ü, görev süresi boyunca, İsrail’i 58 kez, ABD’yi de Çin, Kuzey Kore ve Küba’dan daha fazla kınadığı, ayrıca İran’ın ABD ile İsrail’in saldırılarına verdiği karşılığı “misilleme” olarak nitelendirdiği gerekçesiyle hedef almıştı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Türk’ün çalışmalarını takdir ettiğini belirtmişti. (TY)