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Yayın Tarihi: 22 Ekim 2024 23:50
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2024 01:12
2 dk Okuma

18 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Volker Türk, İsrail'in Beyrut Hariri Hastanesi’ne hava saldırısı için acil soruşturma istedi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Refik Hariri Hastanesi’ni vuran hava saldırısı için acil soruşturma istedi. Türk, uluslararası sözleşmelerle korunan hastanelerin hedef alınamayacağını söyledi, ölenler arasında 4 çocuğun bulunması için"şaşkınım" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Volker Türk, İsrail'in Beyrut Hariri Hastanesi’ne hava saldırısı için acil soruşturma istedi
Saldırı sonrasında arama kurtarma çabaları/Press TV

Salı günü Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresini hedef alan İsrail hava saldırısının ardından başlatılan arama kurtarma operasyonu sürerken BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Lübnan başkentinin güney kesimindeki bir hastaneye yönelik saldırıya yönelik acil ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasını istedi.

Türk'ün açıklaması

Salı günü yaptığı basın açıklamasında, BM insan hakları lideri,  "hastaneleri etkileyen tüm olayların derhal ve kapsamlı bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini" söyledi.

Türk açıklamasında "Hastaneler, ambulanslar ve sağlık personeli[nin], yaralılar ve hastalar için sundukları hayat kurtarma işlevleri nedeniyle uluslararası insancıl hukuk kapsamında özel olarak korun[duğunu]" vurguladı.

“Askeri operasyonların yürütülmesinde, sivil can kayıplarını, sivillerin yaralanmasını ve sivil nesnelere verilen zararı önlemek ve her durumda en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemlerin alınması gerektiğini” söyleyen Türk, İsrail saldırılarında öldürülen 18 kişi arasında dört çocuğun da bulunduğunu söyledi ve "Şaşkınım" dedi.

Avluda oynayan çocuklar parçalandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı salı günü, önceki gün şehir merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Refik Hariri Hastanesi yakınında gerçekleşen İsrail saldırısında en az 18 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Yörede oturanlardan biri, füzeler düşerken avluda oynayan çocukların “parçalandığını” gördüğünü söyledi.

Kurtarma ekipleri salı günü kurtulmuş olmaları olasılığı olanları aramayı sürdürüyordu.

Pazartesi akşamı güney Beyrut'a yönelik 13 hava saldırısından biri olan hastane saldırısı için İsrail ordusu, Hizbullah direniş hareketiyle bağlantılı tesisleri hedef aldıklarını iddia etti.

Lübnan medyası ayrıca, İsrail'in zorunlu yerinden etme emri sonrasında güneydeki Sur kenti yakınlarında saldırılar olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz gün İsrail saldırılarında en az 63 kişi öldü.

(AEK)

Haber Yeri
Beyrut
beyrut israil hava saldırısı hastaneler Cenevre Sözleşmeleri
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