Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, tutuklanması talebiyle savcılıktan sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Can'ın tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Can Holding’e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyım atandı
Soruşturma kapsamında 25 Eylül'de gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme, Kemal Can'ın tutuklanmasına karar verdi.
(AB)