ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.05.2026 15:47 29 Mayıs 2026 15:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.05.2026 19:09 29 Mayıs 2026 19:09
Okuma Okuma:  2 dakika

biamag’da bu hafta

Bu hafta, toplumsal hafıza, vicdani ret, Kürt sineması, polisiye edebiyat ve kültürel ritüeller üzerine düşünmeye çağıran dikkat çekici yazılar bir araya geliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
biamag’da bu hafta
Fotoğraf: Anadolu Ajansı /Arşiv

Bu hafta, kültür-sanattan siyasete, sinemadan toplumsal hafızaya uzanan geniş bir yelpazede dikkat çeken yazılar yer alıyor. Haftanın editörü Evrim Kepenek. 

Volga Kuşçuoğlu, Talgat Zhumagulov’un “Türkiye'nin sakızları, Kazakistan'da çocukların ‘para birimiydi’” başlıklı yazısını Türkçe’ye çevirdi. 

Zeynep Altıok, Kuşadası Renkli Güvercin LGBTİ+ İnisiyatifi’nden Hikmet Hazer ve Vicdani Ret İzleme Koordinatörü Merve Arkun ile vicdani ret hareketine yönelik baskıları ve dayanışmayı konuştu: “Devletin dayattığı erkekliği reddediyoruz.”

Burak Sarı normal kavramı üzerinde yazdı.

Şeyhmus Diken, kendi hafızasının sınırlarından dolaşıp geldi, diş hediğini yazdı: “Hedik, çocuğun başından aşağı döküldükten sonra çocuk o eşyalardan hangisini eliyle tutarsa çocuğun ilerde o objeyi simgeleyen mesleği / sanatı seçeceğine inanılır.”

Rosali Levantino, “Ebedî Hasretler”i ve çok daha fazlasını yazdı: “Erkek egemen bilim dünyasında kadın olmanın zorlukları, insanların normalde beslenmek için topladıkları mantarların “sihirli” güçleri, mantarların birbirinden enteresan geleneksel adları filmde karşınıza çıkan muhtelif mevzular.”

Nesrin Karadağ,  Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mutlak butlan”lığını yazdı: "Kemal Bey'in basın sözcüsü tarafından yapılan "Bu araçlar semboliktir" açıklaması hem siyasal ahlakın pragmatizmini hem de seçmenin somut olan üzerinden nasıl manipüle edilmek istendiğinin en sarih örneğidir.”

Ali Güler, ilk Kürt filmi kabul edilen “Zerê”yi yazdı: Bir Êzidî Kürt kızının trajedisi etrafında örülen anlatı, bireysel bir hikâyenin ötesine geçerek feodal ilişkileri, Çarlık rejiminin tahakkümünü ve sınıfsal çatışmaları eleştirel bir sinema diliyle görünür kılıyor.

Hüseyin Bul, “Kavgaz-Armatör” isimli polisiye romanı yazdı: “Tempo, merak, gizem ve heyecan nasıl ki bu türün olmazsa olmazıysa kadınlar da rengi/doğası ve lezzetidir yavanlığı alır.”

Hanife Çiftçi,  “Şaş, Kızlar Çığlık Atmaz” filmini yazdı: Ataerki nerede kurulmuşsa suskunluk sarmalı da orada dönüyor. Değişen sadece toprak, millet, din, aksan.

Evrim Kepenek, Gazeteci Yazar Serdar Korucu ike 17’nci kitabına dair söyleşti: “Türkiye’de her acının kendi mahallesi var”

Ayrıca Gezi’den kalan şarkıları derledik, Sırrı Süreyya Önder’i hatırlatıyoruz: “Gidin rezidansınızı kendi bahçenizde yapın.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gezi Direnişi biamag Şeyhmus Diken serdar korucu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git