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YT: Yayın Tarihi: 18.06.2026 09:49 18 Haziran 2026 09:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.06.2026 10:06 18 Haziran 2026 10:06
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Berlin’de Kürtçe-Almanca eğitim verecek ilkokul açılıyor

Kürtçe ve Almanca eşit düzeyde öğretilecek olan Rıza Baran İlkokulu’nun Berlin'de açılması planlanıyor. YEKMAL Genel Müdürü Günay Darıcı, hedeflerinin iki dilli eğitimi liseye kadar taşımak olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Berlin’de Kürtçe-Almanca eğitim verecek ilkokul açılıyor
Bê ziman jiyan nabe / dil olmadan yaşam olmaz

Almanya’nın başkenti Berlin’de Kürtçe ve Almanca eğitim verecek Rıza Baran İlkokulu’nun 2027-2028 eğitim öğretim yılında açılması planlanıyor.

Mezopotamya Ajansı’ndan Helin Özgün’ün haberine göre,Yekîtiya Malbatên ji Kurdistanê li Almanyayê-YEKMAL (Almanya’daki Kürdistanlı Aileler Birliği), Berlin’de Kürtçe-Almanca eğitim verecek bir ilkokul açmaya hazırlanıyor. 100 bini aşkın Kürdün yaşadığı kentte açılacak okula, Kürt eğitimci ve siyasetçi Rıza Baran’ın adı verilecek.

1942’de Kırşehir’de doğan Rıza Baran, 4 Mayıs 2020’de Berlin’de hayatını kaybetmişti.

YEKMAL yetkilileri, okul için gerekli izinlerin alındığını ve hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Okulun 2027-2028 eğitim öğretim yılında faaliyete başlaması bekleniyor.

Okulda eğitim gören çocuklar, Almanya’daki diğer okullarda olduğu gibi diploma alabilecek, eğitimlerine ortaokul ve lisede devam edebilecek.

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YEKMAL Genel Müdürü Günay Darıcı

“Dil, kültür ve kimlik toplumsal varlığın korunmasında temel”

YEKMAL Genel Müdürü Günay Darıcı, Kürtçenin öğretilmesi ve geliştirilmesi için uzun yıllardır çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Darıcı, dil, kültür, kimlik ve sanatın toplumsal varlığın korunmasında temel bir rol oynadığını belirterek, YEKMAL’in 2014’te Berlin’de Kürtçe-Almanca eğitim veren ilk iki dilli anaokulunu açtığını hatırlattı. İkinci anaokulunun ise 2018’de faaliyete geçtiğini ifade etti.

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Hedef liseye kadar iki dilli eğitim

İlkokul için Berlin Senatosu yetkilileriyle birçok görüşme yaptıklarını söyleyen Darıcı, Kürtçenin Almanya’nın başkentinde örnek bir dil olacağını belirtti.

Darıcı, “Bir dil sadece konuşmak ve anlamak için değildir; o dilde eğitim almak, eğitim vermek, yazmak ve okumaktır. Okullar bunun için önemli yerlerdir” dedi.

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Okulun Kürtçe açısından önemli bir rol oynayacağını söyleyen Darıcı, Kürtçe ve Almancanın eşit düzeyde öğretildiği bir eğitim modeli hedeflediklerini dile getirdi:

Berlin’de 1. sınıftan 6. sınıfa kadar iki dilli bir eğitim olacak. Amacımız sadece altıncı sınıfa kadar değil, liseye kadar öğretmek. Önce ilkokulun açılmasını umuyoruz. Küçük bir şekilde başlamak istiyoruz. Adım adım çalışmalarımızı büyütmeye devam edeceğiz.

(NÖ)

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İstanbul
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