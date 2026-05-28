DÜNYA
28 Mayıs 2026 16:30
 Son Güncelleme: 28 Mayıs 2026 16:33
Okuma Okuma:  1 dakika

Berlin’de İsrail’e karşı “akademik boykot” talebiyle eylem

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail’e karşı “akademik boykot” talebiyle eylem düzenledi.

Anadolu Ajansı

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Berlin Özgür Üniversitesi’nin (FU Berlin) Sosyal ve Kültür Antropoloji Enstitüsü önünde toplanan çok sayıda öğrenci, üniversitenin İsrail ile akademik ilişkilerini kesmesini istedi.

Eylemciler, “Soykırıma karşı öğrenciler-Suç ortaklığını durdurun”, “Antropoloji öğrencileri akademik boykot çağrısında bulunuyor” ve “Apartheid üniversitelerini boykot edin” yazılı pankartlar açtı.

İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğini kaydeden öğrenciler, “Soykırımı durdurun”, “Boykot İsrail”, “Berlin’den Gazze’ye İntifada” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları attı.

Eylemde yapılan konuşmalarda FU Berlin’in İsrail’in eğitim kurumlarıyla işbirliğini sonlandırması ve akademik ilişkilerini kesmesi istendi.

14 Kasım 2023

(VC)

akademik boykot Filistin Gazze Şeridi israil'e boykot
