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HABER
Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 17:25
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 18:02
3 dk Okuma

BDS Türkiye'den üç üniversiteye çağrı: "İsrail akademisiyle işbirliğine son verin"

Koç, Marmara ve Özyeğin üniversitelerine çağrı yapan BDS Türkiye, İsrail üniversiteleriyle yapılan işbirliği anlaşmalarının sonlandırılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BDS Türkiye'den üç üniversiteye çağrı: "İsrail akademisiyle işbirliğine son verin"

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye, “Koç, Marmara ve Özyeğin üniversitelerini işgalci İsrail devletinin akademik kurumlarıyla aralarındaki işbirliği anlaşmalarını iptal etmeye çağırıyoruz” başlıklı bir açıklama yayımladı.

BDS Türkiye; Koç Üniversitesi’nin Tel Aviv Üniversitesi ve Reichman Üniversitesi’yle, Marmara Üniversitesi’nin Hayfa Üniversitesi’yle, Özyeğin Üniversitesi’nin Hadassah Academic College Jerusalem ile işbirliği anlaşmaları olduğunu belirtti.

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“Bu üniversiteleri birer devlet organı ve soykırımın suç ortağı olarak faaliyet yürüten İsrail akademik kurumlarıyla aralarındaki anlaşmaları iptal etmeye çağırıyoruz” diyen BDS Türkiye, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de devam eden saldırılarına dikkat çekti.

BDS Türkiye, şunları kaydetti:

“Akademik personeli, öğretmen ve öğrencileri hedef gözeterek öldüren İsrail, eğitim kurumlarını yok ederken Filistin halkının hafızasını da geleceğini de yok etmeyi amaçlamaktadır. BM’nin 29 Aralık’ta yayınladığı rapora göre İsrail, Gazze’deki eğitim alt yapısının %70’ine tekabül eden 352 okula kalıcı hasar vermiştir. 90.000’i üniversite öğrencisi olmak üzere 600.000’den fazla öğrencinin bulunduğu Gazze’de şu anda herhangi bir eğitim faaliyeti yapılamamaktadır.”

“İsrail akademisi savaşı destekliyor”

“İsrail’in akademik kurumları ise bu soykırım savaşına karşı çıkmak şöyle dursun, desteklerini açıkça ilan etmekten geri durmamakta” diyen BDS Türkiye, İsrail’e Karşı Akademik ve Kültürel Boykot İçin Filistin Kampanyası’nın (PACBI) 24 Ocak Dünya Eğitim Günü’nde yaptığı çağrıyı hatırlattı:

7 Ekim 2023’ten bu yana,

Tel Aviv Üniversitesi;

  • İsrail’in Gazze Soykırımına ilişkin hasbara (propaganda) kursu başlattı;
  • İsrail’in Uluslararası Adalet Divanı önünde yaptığı propaganda dolu savunmasının hazırlanmasına yardımcı olmakla övündü;
  • Gazze’de soykırım yapan askerlere yönelik “bakım” paketleri için kitle fonlaması yaptı.

İbrani Üniversitesi;

  • “Çeşitli askeri birliklere çeşitli lojistik ekipmanları” sağlamakla övündü.
  • Çoğu İsrail üniversitesi gibi, İsrail’in Gazze Soykırımını gerçekleştiren öğrenci askerler için akademik avantajların yanı sıra derhal bir “Geliştirilmiş Mali Paket” başlattı.

Teknion – İsrail Teknoloji Enstitüsü;

  • İsrail yanlısı çabaların sosyal medya üzerindeki etkisini büyük ölçüde artırarak soykırımı aklayan İsrail propagandasını yükseltip Filistinlilerin haklarından söz edilmesini bastırmak amacıyla yapay zekâ destekli bir “robot ordusu” oluşturmak için profesörlerin ve mezunların desteğini alan bir öğrencisiyle övünüyor.

BDS Türkiye, Gazze’ye saldırı sürecinde Flaman Üniversitesi’nden 350 akademisyenin İsrail üniversiteleri ile işbirliğine son verilmesi çağrısı yaptığını ve Norveç’teki dört üniversitenin de İsrail üniversiteleriyle ilişkilerini kestiğini belirtti.

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“İsrail’in eğitim kırımına ortak olmayın”

BDS Türkiye, Gazze’de devam eden saldırılara karşı üç üniversiteyi kurumsal bir tavır almaya, Filistin halkının ve PACBI’nin çağrısına uymaya çağırdı:

“Üniversiteleri, işgal ve soykırım faili bir devletin resmi akademisiyle ilişkilerini sonlandırmaya davet ediyoruz. İsrail akademisi ile anlaşmalarınızı iptal edin! İsrail’in eğitim kırımına (educide) ortak olmayın!”

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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı BDS Türkiye erasmus israil akademisi akademik boykot Koç Üniversitesi özyeğin üniversitesi Marmara Üniversitesi
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/haber/israil-de-730-akademisyenden-gazze-icin-imza-292916
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