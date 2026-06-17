Bekir Kaya için 10 yıl 5 ay notu: “Yaşamak bizim en eski çağlardan kalma yanık türkümüz”

Van Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Bekir Kaya’nın cezaevindeki tutukluluk süresi 10 yılı geride bıraktı. Kaya’nın eşi Aslı Kaya, sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak “10 yıl 5 ay” notunu düştü.

Van Belediye Başkanı Bekir Kaya Tutuklandı

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Aslı Kaya, paylaşımında şair Arkadaş Zekai Özger’in dizelerine de yer verdi:

“Yaşamak bizim en eski çağlardan kalma yanık türkümüz. Öylesine kısık ki sesimiz; ne duyurmasını ne söylemesini biliriz.”

Cezası onanmıştı

10 Yıl

5 Ay @BekirKayaVan



“yaşamak

bizim en eski çağlardan kalma

yanık türkümüz

öylesine kısık ki sesimiz

ne duyurmasını ne söylemesini biliriz” pic.twitter.com/5fWWpVHHZz — Aslı Kaya (@nudakaya) June 16, 2026

Bekir Kaya, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı olduğu dönemde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Kaya hakkında “terör örgütü üyeliği”, “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen dağılmama” ve “suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma” suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda Kaya’ya 8 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Karar daha sonra Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanmış, dosya Yargıtay’a taşınmıştı.

Yargıtay 24 Aralık 2021’de Kaya hakkında verilen 8 yıl 3 aylık hapis cezasını onamıştı. Yargıtay kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin hukuka uygun yapıldığı, delillerin hukuka uygun şekilde elde edildiği ve mahkemenin kararının gerekçeleriyle birlikte yerinde olduğu belirtilmişti.

Belediyeye kayyım atanmıştı

Bekir Kaya’nın tutuklanmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmıştı. Aynı dosyada belediye çalışanları ve bazı dernek yöneticileri hakkında da dava açılmıştı.

Mahkeme sürecinde belediye çalışanlarından bazıları hakkında hapis cezaları verilmiş, bazı sanıklar ise beraat etmişti.

Kaya suçlamaları kabul etmemişti

Bekir Kaya, mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmemişti. Kaya, kararın kendisi açısından önem taşımadığını belirterek yaşadığı sürecin toplumsal bir mücadeleye dönüşeceğini savunmuştu.

Kaya savunmasında, “Benim yaşadığım mağduriyetlerin en sonunda büyük bir toplumsal kazanca döneceğini çok iyi biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Dosyadaki iddialar tartışma konusu olmuştu

Kaya’nın yargılandığı dosyada belediye çalışmaları, katıldığı bazı etkinlikler, yürüyüşler ve tanık ifadeleri delil olarak yer almıştı. Kaya’nın avukatları ise dosyadaki bazı iddialara itiraz etmiş, suçlamaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunmuştu.

(EMK)