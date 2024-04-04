Bekir Kaya'dan Van halkına mesaj: Tarihi bir ders verdiniz
İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınarak yerine kayyım atanan ve 2016’da tutuklanan Van Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Bekir Kaya, Silivri Cezaevi’nde Van halkına mesaj gönderdi.
Kaya, Van’da 14 belediyenin tamamının kazanılmasının tarihi bir başarı olduğunu söyledi.
Van Belediye Başkanı Bekir Kaya Tutuklandı
MA’nın haberine göre; Kürt halkının 31 Mart’ta büyük bir irade ortaya koyduğunu belirten Kaya şöyle:
"Direnişiniz önünde saygıyla eğiliyorum"
"Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, direnişinizi ve bize yaşattığınız onurun önünde saygıyla eğiliyorum. 31 Mart gecesi öyle güzel görünüyordunuz ki hiçbir şey yaşadığımız o duyguyu anlatmaya yetmedi.
Size hizmet etmenin onurunu yaşayan bir belediye eş başkanı olarak 31 Mart seçimlerinde ortaya koyduğunuz iradeyi milyon kere selamlıyorum. Bu vesile ile başta Van Büyükşehir Belediyesi Eş başkanlarımız Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan olmak üzere tüm belediye eş başkanlarımızı tebrik ediyorum.
"Artık hiçbir güç iradenizi gasp edemeyecek"
31 Mart’ta hiçbir kentin ulaşamayacağı bir başarı yakalayarak dost düşman herkese Kürt halkının irade beyanının bir kez daha kanıtladınız. Bu başarınıza karşı bazılarının seçimlerden aylar önce 'Sinsi bir Pusu'yla iradenize el koymanın planlarını yaptıklarını iyi biliyorduk. Halkın arasına çıkacak yüzleri olmayanlar için en iyi plan buydu elbette. Ahlaki, insani ve vicdani tüm değerlerini yitirmiş bu kişilerin sinsi oyunları Van halkının direnişi karşısında çökmüş, tarihin çöp sepetine gönderilmiştir. Bilinmeli ki artık hiçbir güç sizin iradenizi gasp etmeye yeltenemeyecektir.
"Zaferiniz kutlu olsun"
İki gün boyunca sokaklarda tüm ihtişamınızla; iradenize sahip çıktığınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Van halkımız, hem kayyımcı zihniyete, hem akbabalar gibi beklenti içerisinde olanlara tarihi bir ders vermiştir. Van halkı bu direnişiyle Türkiye siyasetine de yeni bir yön vermiş, tüm direnen halklar için umut olmuştur. Zaferiniz kutlu olsun. Bu zafer için emek veren, mücadele eden, alın teri döken, gece gündüz demeden bu umudu yaratanlara selam olsun. Bu zafer; gençlerin, kadınların, direnenlerin zaferidir. Şimdi artık eş başkanlarımızın siz onurlu halkımıza hizmet etme zamanıdır. Bizi umut dolu bir sabaha uyandırdığınız için hepinize minnet duyuyor, güzel günlerde buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Bijî berxwedana Wanê.”
YSK, Abdullah Zeydan'ın başkanlığını iade etti
Ne olmuştu?
Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te Yüksekova'daki bir basın toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklandı.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018’de görülen karar duruşmasında Zeydan hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 5 yıl, "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından 6 Ocak 2022’de dava yeniden görüldü.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.
Zeydan, tahliyesinden sonra memnu (yasaklanmış) haklarını almak için 2023 yılında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Nisan 2023’te yasaklanmış haklarının geri verilmesine, temyiz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna, süresinde temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine hükmetti.
Mahkeme tarafından verilen memnun haklarının iadesine itiraz olmayınca, karar 25 Nisan 2023’te kesinleşti. Ardından Mahkeme, bu kararı 20 Haziran 2023'te Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstitastik Genel Müdürlüğüne gönderdi.
Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda, istenen belgelerle birlikte memnu hakların iadesi ve kesinleşmiş kararı da YSK’ye teslim etti.
Zeydan’ın belge ve evraklarını inceleyen YSK, şubat ayında açıkladığı kesin aday listesi ile Zeydan’ın başvurusunu kabul etti.
Ancak 31 Mart seçimlerinden iki gün önce 29 Mart Cuma günü mesai saatinin bitimine beş dakika kala Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla Zeydan'ın memnu hakları geri alındı.
Van İl Seçim Kurulu da 2 Nisan'da yaptığı incelemenin ardından, oy çokluğuyla Zeydan'ın belediye başkanlığının iptaline, yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ın başkan olarak belirlenmesine karar verdi.
Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere ise Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesine muhalefet şerhi koydu.
YSK, dün (3 Nisan) oy çokluğuyla mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi.
Zeydan 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 245 bin 573 oy alırken, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy aldı.
(RT)