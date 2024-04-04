Bekir Kaya'dan Van halkına mesaj: Tarihi bir ders verdiniz

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınarak yerine kayyım atanan ve 2016’da tutuklanan Van Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Bekir Kaya, Silivri Cezaevi’nde Van halkına mesaj gönderdi.

Kaya, Van’da 14 belediyenin tamamının kazanılmasının tarihi bir başarı olduğunu söyledi.

MA’nın haberine göre; Kürt halkının 31 Mart’ta büyük bir irade ortaya koyduğunu belirten Kaya şöyle:

"Direnişiniz önünde saygıyla eğiliyorum"

"Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, direnişinizi ve bize yaşattığınız onurun önünde saygıyla eğiliyorum. 31 Mart gecesi öyle güzel görünüyordunuz ki hiçbir şey yaşadığımız o duyguyu anlatmaya yetmedi.

Size hizmet etmenin onurunu yaşayan bir belediye eş başkanı olarak 31 Mart seçimlerinde ortaya koyduğunuz iradeyi milyon kere selamlıyorum. Bu vesile ile başta Van Büyükşehir Belediyesi Eş başkanlarımız Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan olmak üzere tüm belediye eş başkanlarımızı tebrik ediyorum.

"Artık hiçbir güç iradenizi gasp edemeyecek"

31 Mart’ta hiçbir kentin ulaşamayacağı bir başarı yakalayarak dost düşman herkese Kürt halkının irade beyanının bir kez daha kanıtladınız. Bu başarınıza karşı bazılarının seçimlerden aylar önce 'Sinsi bir Pusu'yla iradenize el koymanın planlarını yaptıklarını iyi biliyorduk. Halkın arasına çıkacak yüzleri olmayanlar için en iyi plan buydu elbette. Ahlaki, insani ve vicdani tüm değerlerini yitirmiş bu kişilerin sinsi oyunları Van halkının direnişi karşısında çökmüş, tarihin çöp sepetine gönderilmiştir. Bilinmeli ki artık hiçbir güç sizin iradenizi gasp etmeye yeltenemeyecektir.

"Zaferiniz kutlu olsun"

İki gün boyunca sokaklarda tüm ihtişamınızla; iradenize sahip çıktığınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Van halkımız, hem kayyımcı zihniyete, hem akbabalar gibi beklenti içerisinde olanlara tarihi bir ders vermiştir. Van halkı bu direnişiyle Türkiye siyasetine de yeni bir yön vermiş, tüm direnen halklar için umut olmuştur. Zaferiniz kutlu olsun. Bu zafer için emek veren, mücadele eden, alın teri döken, gece gündüz demeden bu umudu yaratanlara selam olsun. Bu zafer; gençlerin, kadınların, direnenlerin zaferidir. Şimdi artık eş başkanlarımızın siz onurlu halkımıza hizmet etme zamanıdır. Bizi umut dolu bir sabaha uyandırdığınız için hepinize minnet duyuyor, güzel günlerde buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Bijî berxwedana Wanê.”