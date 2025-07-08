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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2025 10:01
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2025 10:44
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KCK: Silah bırakma töreni canlı yayınlanmayacak

KCK Enformasyon Bürosu, Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen çağrının ardından yapılacak törene, güvenlik nedeniyle gazetecilerin alınmayacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
KCK: Silah bırakma töreni canlı yayınlanmayacak
Fotoğraf: Fırat Haber Ajansı

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte fesih çağrısı yapmasıyla gelişen "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nde örgütten bir grubun bu hafta silah bırakması bekleniyor.

Kuzey Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye'de yapılacağı bildirilen törene çok sayıda siyasi parti, dernek, sivil toplum kuruluşu ve hukuk örgütlerinden temsilciler ile gazeteci davet edilmişti.

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Tören canlı yayınlanmayacak

Kürdistan Demokratik Topluluklar Birliği'nden (KCK) 7 Temmuz akşamı yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle silah bırakmanın gerçekleşeceği tören alanına gazetecilerin alınmayacağı, törenin canlı yayımlanmayacağı duyuruldu.

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Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre, törenin yapılacağı yerin yakınında, tören sonrası video kayıtlarının yayımlanacağı bir ekran kurulacağı bildirildi.

Gazetecilerin ve diğer davetliler töreni bu alanda izleyebilecek.

"Güvenlik durumu değişti"

KCK Enformasyon Bürosu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Değişen güvenlik durumu sebebiyle, Süleymaniye’de gerçekleşmesi planlanan törenle ilgili detayların kısa sürede değiştirilmesi gerekiyordu. Tören planlandığı gibi gerçekleşecek ancak canlı yayınlanmayacak ve basın mensuplarının katılması mümkün olmayacak. Bunun için çok üzgünüz ve bu acil son dakika değişikliği için anlayışınızı rica ediyoruz. Törenin yapılacağı yerin yakınında, törenden sonar video kayıtlarının yayınlanacağı bir ekran kurulacaktır. Sizi bilgilendirebilmemizin tek yolu bu olacak. Oraya davetlisiniz. Bazılarınız yöntemdeki son dakika değişikliği nedeniyle törene katılmamaya karar verebilir; Bu kararı tamamen anlıyor ve saygı duyuyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı üzgünüz."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan barış ve demokratik toplum süreci PKK'nin fesih kararı kck
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